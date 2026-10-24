ΠΑΟΚ -ΑΕΚ: Αυτοί είναι οι διαιτητές του ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της GBL
Δείτε την διαιτητική τριάδα που ορίστηκε να διευθύνει το ντέρμπι των Δικεφάλων
Παρά το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ με διαιτητές να είναι κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε στημένους αγώνες, η αγωνιστική δράση της GBL συνεχίζεται κανονικά.
Η 4η αγωνιστική της Basket League επιφυλάσσει και το ντέρμπι Δικεφάλων μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στο «Παλατάκι», με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 17:30.
Συμεωνίδης-Πιτσίλκας-Αγραφιώτης είναι η διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης.