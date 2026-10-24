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ΠΑΟΚ -ΑΕΚ: Αυτοί είναι οι διαιτητές του ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της GBL

Δείτε την διαιτητική τριάδα που ορίστηκε να διευθύνει το ντέρμπι των Δικεφάλων 

ΠΑΟΚ -ΑΕΚ: Αυτοί είναι οι διαιτητές του ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της GBL
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Παρά το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ με διαιτητές να είναι κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε στημένους αγώνες, η αγωνιστική δράση της GBL συνεχίζεται κανονικά.

Η 4η αγωνιστική της Basket League επιφυλάσσει και το ντέρμπι Δικεφάλων μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στο «Παλατάκι», με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 17:30.

Συμεωνίδης-Πιτσίλκας-Αγραφιώτης είναι η διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης.

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