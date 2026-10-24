Δεν τα κατάφερε κόντρα στον Μπασιλασβίλι ο Τσιτσιπάς και έμεινε εκτός τελικού στο Αλμάτι

Στα ημιτελικά έλαβε τέλος η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Almaty Open, καθώς ο Έλληνας πρωταθλητής γνώρισε την ήττα με 2-1 σετ από τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι, μένοντας εκτός του μεγάλου τελικού στο Καζακστάν.

Ο Γεωργιανός τενίστας βρέθηκε σε εξαιρετική ημέρα, κάτι που φάνηκε στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, κατακτώντας το πρώτο σετ με 6-4.

Παρότι ο Τσιτσιπάς έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο σετ ισοφαρίζοντας σε 1-1 στη διαδικασία του tie-break (7-5), ο Μπασιλασβίλι διατήρησε την ψυχραιμία του στο αποφασιστικό τρίτο σετ και με 6-3 σφράγισε την πρόκριση στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μεντβέντεφ - Μπούμπλικ για τον τίτλο.

Μετά τον αποκλεισμό του στο Αλμάτι, ο «Στεφ» στρέφει πλέον την προσοχή του στη Βασιλεία της Ελβετίας, συμμετέχοντας στο ισχυρό 500άρι τουρνουά όπου έχει ήδη γνωστοποιηθεί η κλήρωση του κυρίως ταμπλό.