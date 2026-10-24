ΑΕΚ: «Παρών» ο Μπάρτλεΐ για το παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ - Η εξάδα ξένων της Ένωσης

Δύσκολη αποστολή έχει μπροστά της η ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, με την «Ένωση» να φιλοξενείται από τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL (24/10, 17:30).

Οι «κιτρινόμαυροι» με ρεκόρ 2-1 θέλουν να αφήσουν πίσω τους τη «βαριά» ήττα μεσοβδόμαδα από την Αντβέρπ για το BCL, ψάχνοντας την τρίτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Από τη μεριά του, ο Ντράγκαν Σάκοτα θα έχει εκ νέου στη διάθεσή του τον Φράνκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του και είναι έτοιμος να συνεισφέρει στην αναμέτρηση κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Στον αντίποδα, εκτός λόγω τραυματισμών είναι τόσο ο Τομά Ερτέλ, όσο και ο Κισόν Φίζελ.

Αναλυτικά η εξάδα ξένων της ΑΕΚ: Γκρεγκ Μπράουν, Λάντερς Νόλεϊ, Λούκας Λεκαβίτσιους, Ντέρικ Ουίλιαμς, Νέλι Τζόζεφ, Φρανκ Μπάρτλεϊ.