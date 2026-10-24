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ΑΕΚ: «Παρών» ο Μπάρτλεΐ για το παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ - Η εξάδα ξένων της Ένωσης

Επιστροφή στη δράση για τον Φράνκ Μπάρτλεϊ, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να συμπεριλαμβάνει κανονικά τον Αμερικάνο σκόρερ στην εξάδα των ξένων για το παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Πυλαία (24/10, 17:30).

ΑΕΚ: «Παρών» ο Μπάρτλεΐ για το παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ - Η εξάδα ξένων της Ένωσης
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Δύσκολη αποστολή έχει μπροστά της η ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, με την «Ένωση» να φιλοξενείται από τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL (24/10, 17:30).

Οι «κιτρινόμαυροι» με ρεκόρ 2-1 θέλουν να αφήσουν πίσω τους τη «βαριά» ήττα μεσοβδόμαδα από την Αντβέρπ για το BCL, ψάχνοντας την τρίτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Από τη μεριά του, ο Ντράγκαν Σάκοτα θα έχει εκ νέου στη διάθεσή του τον Φράνκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του και είναι έτοιμος να συνεισφέρει στην αναμέτρηση κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Στον αντίποδα, εκτός λόγω τραυματισμών είναι τόσο ο Τομά Ερτέλ, όσο και ο Κισόν Φίζελ.

Αναλυτικά η εξάδα ξένων της ΑΕΚ: Γκρεγκ Μπράουν, Λάντερς Νόλεϊ, Λούκας Λεκαβίτσιους, Ντέρικ Ουίλιαμς, Νέλι Τζόζεφ, Φρανκ Μπάρτλεϊ.

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