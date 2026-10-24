Λιόλιος Gate: «Φύλλο και φτερό» τα οικονομικά των 6 κατηγορούμενων - Στο στόχαστρο και το ποδόσφαιρο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ με τους έξι κατηγορούμενους να βρίσκονται, όπως είναι φυσικό στο επίκεντρο των ελέγχων των Αρχών, ωστόσο σύμφωνα με δημοσίευμα του Newsbomb, στο στόχαστρο μπαίνει και το ποδόσφαιρο, που πρόκειται για έναν χώρο στον οποίο δεν έχουν διεξαχθεί συστηματικοί έλεγχοι εδώ και χρόνια.

Στο επίκεντρο των ελέγχων της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρίσκονται οι έξι κατηγορούμενοι στην υπόθεση του basket gate, αλλά και πρόσωπα από τον χώρο του μπάσκετ που δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αναμένεται να ελεγχθούν τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων, καθώς και οι δηλώσεις πόθεν έσχες τους.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται ευρύτεροι έλεγχοι στον επαγγελματικό αθλητισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στο ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλγόριθμος που αξιοποιεί η Αρχή για τον εντοπισμό ύποπτων οικονομικών συναλλαγών έχει ήδη εντοπίσει ενδείξεις που ενεργοποιούν τη διαδικασία ελέγχου. Κατά τις ίδιες πηγές, πρόκειται για έναν χώρο στον οποίο δεν έχουν πραγματοποιηθεί συστηματικοί έλεγχοι εδώ και χρόνια.