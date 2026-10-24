«Επιχείρηση ...σκούπα και από την FIBA με αποκλεισμό και πρόστιμο - μαμούθ σε Παπαπέτρου, Λιόλιο»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας grizoilikoi.blogspot.com μετά τα όσα σοκαριστικά διαδραματίζονται στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ η FIBA αναλαμβάνει δράση άμεσα.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Ο Πέτρος Παπαπέτρου παίρνει τον δρόμο για τη φυλακή και μαζί του παρασέρνει στον γκρεμό όλο το σαθρό οικοδόμημα. Έναν δρόμο που δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν όσοι εμπλέκονται κακουργήματα. Ο ανακριτής δεν πείστηκε από τις εξηγήσεις του και ειδικότερα για την προέλευση των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που κατασχέθηκαν.

Το μεγάλο θέμα είναι αλλού. Δεν προφυλακίστηκε απλά ένας πρώην διαιτητής που μοίραζε τα σφυρίγματα στα ντέρμπι κατά το δοκούν. Προφυλακίστηκε ο εθνικός καθηγητής διαιτησίας της χώρας. Ο άνθρωπος που είχε τοποθετηθεί ως ο απόλυτος συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην ελληνική ομοσπονδία και τη FIBA. Αυτός που έκανε κουμάντο στις αξιολογήσεις, στα σεμινάρια και στις διεθνείς επαφές.

Στη Γενεύη δεν αστειεύονται με αυτά τα πράγματα. Τους πιάνει ανατριχίλα όταν ακούνε για μαύρο χρήμα και αλλοίωση αποτελεσμάτων. Και από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάει η επιχείρηση σκούπα. Με βάση τους επίσημους κανονισμούς, ο εθνικός καθηγητής κατατάσσεται στους επίσημους συμμετέχοντες και συγκεκριμένα στους αξιωματούχους αγώνα, ενώ εφόσον κατέχει θεσμική θέση σε επιτροπές διαιτησίας της ομοσπονδίας λογίζεται ρητά ως αξιωματούχος καλαθοσφαίρισης. Αποτελεί δηλαδή εμπλεκόμενο μέρος του αθλήματος και δεσμεύεται απόλυτα από τον Κώδικα Δεοντολογίας και τον Κώδικα Ηθικής και Ακεραιότητας.

Άρα, όταν ένας τέτοιος διεθνής παράγοντας ασκήσει αθέμιτη επιρροή και σύγκρουση συμφερόντων για συγκεκριμένα αποτελέσματα ή εμπλέκεται σε χειραγώγηση και στοιχηματικές δραστηριότητες, το διεθνές κανονιστικό οπλοστάσιο προβλέπει εξοντωτικές κυρώσεις. Το άρθρο 1-237.c περιλαμβάνει χρηματικά πρόστιμα μαμούθ έως εκατό χιλιάδες ελβετικά φράγκα, αφαίρεση της πιστοποίησης εκπαιδευτή, αποκλεισμό από τα σεμινάρια αδειοδότησης, οριστική παύση από κάθε καθήκον και προσωρινό ή ισόβιο αποκλεισμό από κάθε δραστηριότητα σχετική με το μπάσκετ.

Την ίδια στιγμή, οι κανονισμοί της FIBA στο πρώτο βιβλίο είναι αμείλικτοι και για την κορυφή της πυραμίδας. Σε περίπτωση που πρόεδρος εθνικής ομοσπονδίας αντιμετωπίζει κατηγορίες για κακουργήματα ή εμπλέκεται σε στημένα ματς, το άρθρο 1.197 δίνει το δικαίωμα να επιβληθεί άμεση προσωρινή αναστολή. Τον απομακρύνουν προληπτικά από τα καθήκοντά του μέχρι να τελειώσει η ιστορία, ενώ το άρθρο 1.237 επιτρέπει το πάγωμα κάθε εθνικής και διεθνούς δραστηριότητας για την προστασία του αθλήματος.

Παράλληλα, όταν η παράβαση συνιστά ποινικό αδίκημα, η διεθνής αρχή παραπέμπει την υπόθεση στις δικαστικές αρχές ή παραδίδει όλο το υλικό στους εισαγγελείς. Ο Αξιωματικός Ακεραιότητας διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα, η υπόθεση πηγαίνει στην Επιτροπή Δεοντολογίας και από εκεί στο Πειθαρχικό Όργανο. Αν μάλιστα η εθνική ομοσπονδία αδρανήσει ή επιχειρήσει να κουκουλώσει τις καταγγελίες, η FIBA έχει το δικαίωμα βάσει των άρθρων 160 και 1-237 να παρέμβει αυτεπάγγελτα, να αναλάβει εξ ολοκλήρου την ανάκριση και να χρεώσει όλα τα έξοδα της έρευνας στα ταμεία της ελληνικής ομοσπονδίας.

Εφόσον αποδειχθεί η εμπλοκή σε αλλοίωση αγώνων και πράξεις διαφθοράς, τα άρθρα 1-153 και 1-154 προβλέπουν τις βαρύτερες ποινές που υπάρχουν στον παγκόσμιο αθλητισμό. Οριστική έκπτωση και απομάκρυνση από το αξίωμα του προέδρου, αναστολή της ιδιότητας του αξιωματούχου, πρόστιμο εκατό χιλιάδων φράγκων και ισόβιος αποκλεισμός από το μπάσκετ.