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Σάκοτα: «Πρέπει να βελτιωθούμε - Να αλλάξουμε πρόσωπο ως ομάδα»

Η δήλωση του Ντράγκαν Σάκοτα ενόψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στο «Παλατάκι» για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Βαγγέλης Πάτας

Σάκοτα: «Πρέπει να βελτιωθούμε - Να αλλάξουμε πρόσωπο ως ομάδα»
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Δύσκολη αποστολή έχει μπροστά της η ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, με την «Ένωση» να φιλοξενείται από τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να αφήσουν πίσω τους τη «βαριά» ήττα μεσοβδόμαδα από την Αντβέρπ για το BCL, αναζητώντας την τρίτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με τον «Δικέφαλο του Βορρά», τονίζοντας τις δυσκολίες που «κρύβει» το παιχνίδι, αλλά και στη βελτίωση που θέλει να δει από την ομάδα του.

Αναλυτικά η δήλωση του Ντράγκαν Σάκοτα:

«Παίζουμε σ’ ένα ματς με απαιτήσεις. Η αξία του αντιπάλου μας είναι γνωστή. Όπως είπα και σε προηγούμενη δήλωσή μου, θα πρέπει ν’ αλλάξουμε «πρόσωπο» ως ομάδα. Πιο κοντά στη δική μου φιλοσοφία. Πρέπει να προσπαθήσουμε ν’ αποκτήσουμε διάρκεια στο παιχνίδι μας. Αντιλαμβάνομαι, ότι λόγω των πολλών απουσιών δεν έχουμε βρει χημεία, αλλά πρέπει να αντέξουμε σ’ αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να βελτιωθούμε. Ειδικά μέχρι να κάνουμε τις διορθώσεις, που πρέπει».

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