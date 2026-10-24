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Μπάγερν Μονάχου: Tα νεότερα για την κατάσταση υγείας του Βίνσεντ Κομπανί

Τι είπε ο τεχνικός διευθυντής της Μπάγερν Μονάχου,  Μαξ Έμπερλ, για την κατάσταση της υγείας του Κομπανί 

Μπάγερν Μονάχου: Tα νεότερα για την κατάσταση υγείας του Βίνσεντ Κομπανί
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Ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα που έρχονται για την κατάσταση της υγείας του Βίνσεντ Κόμπανι καθώς ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου κατέρρευσε ξαφνικά κατά τη διάρκεια της προπόνησης των Βαυαρών και χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον τεχνικό διευθυντή της Μπάγερν, Μαξ Έμπερλ, «η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή», ενώ τόνισε πως θα χρειαστεί να παραμείνει για μερικές ακόμα ημέρες στο νοσοκομείο μέχρι να διαπιστωθεί ακριβώς τι συνέβη, να γίνουν όλες οι εξετάσεις και να ελέγξουν τα πάντα διεξοδικά.

«Αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Το πιο σημαντικό είναι η υγεία σου. Όλοι στέλνουμε στον Βίνι τις καλύτερες ευχές μας για γρήγορη ανάρρωση«, ανέφερε επίσης ο Έμπερλ.

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