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Σοκ στην Μπάγερν Μονάχου: Κατέρρευσε στην προπόνηση ο Κομπανί - Εσπευσμένα στο νοσκομείο ο Βέλγος

Ανησυχία για τον έμπειρο τεχνικό που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Σοκ στην Μπάγερν Μονάχου: Κατέρρευσε στην προπόνηση ο Κομπανί - Εσπευσμένα στο νοσκομείο ο Βέλγος
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Ανησυχία επικρατεί στην Μπάγερν Μονάχου για την κατάσταση της υγείας του Βινσέντ Κομπανί, καθώς ο Βέλγος προπονητής φέρεται να κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της προπόνησης των Βαυαρών και να μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο, σύμφωνα με δημοσίευμα του γερμανικού «Sky Sports».

Ο 40χρονος τεχνικός είχε αντιμετωπίσει το προηγούμενο διάστημα μια ιογενή λοίμωξη, η οποία είχε καταπονήσει τον οργανισμό του. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παρουσίαζε ενοχλήσεις στην περιοχή των ισχίων, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να ξαπλώσει για λίγη ώρα σε καναπέ στο γραφείο του προπονητή, τόσο στο ημίχρονο όσο και μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τη Λειψία το περασμένο Σάββατο.

Το νέο περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στις τάξεις της πρωταθλήτριας Γερμανίας, με όλους να περιμένουν πλέον επίσημη ενημέρωση από την Μπάγερν για την κατάσταση της υγείας του προπονητή της.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια της κατάρρευσης ή για την κατάσταση του Κομπανί μετά τη μεταφορά του με ασθενοφόρο.

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