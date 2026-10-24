«Βόμβα» στη Βραζιλία: Ο Ζορζίνιο βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ

Στο επίκεντρο της ποδοσφαιρικής επικαιρότητας στη Βραζιλία βρίσκεται ο Ζορζίνιο, καθώς δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο μέσος της Φλαμένγκο, στην οποία προπονητής είναι ο Λεονάρντο Ζαρντίμ, φέρεται να βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ.

Η είδηση έχει προκαλέσει αναστάτωση, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον εν αναμονή περαιτέρω εξελίξεων. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Τσέλσι και της Άρσεναλ φέρεται να ελέγχθηκε από την CONMEBOL, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Τιάγκο Ασμάρ.

Το σχετικό δημοσίευμα αναπαρήγαγε και η πορτογαλική εφημερίδα A Bola, δίνοντας περαιτέρω δημοσιότητα στην υπόθεση.

Το επόμενο σημαντικό βήμα αναμένεται την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, όταν έχει προγραμματιστεί ο έλεγχος του δεύτερου δείγματος. Η συγκεκριμένη διαδικασία θεωρείται καθοριστική για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την αποσαφήνιση των σχετικών πληροφοριών.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί παράβαση των κανονισμών κατά του ντόπινγκ, ο Ζορζίνιο ενδέχεται, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, να αντιμετωπίσει ποινή αποκλεισμού από έξι μήνες έως δύο χρόνια.

Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση της Φλαμένγκο

Μέχρι στιγμής, η Φλαμένγκο δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση για την υπόθεση, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ακόμη οριστικό συμπέρασμα για την υπόθεση του Ζορζίνιο, με τις εξελίξεις να αναμένονται μετά τον έλεγχο του δεύτερου δείγματος. Μέχρι να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση, οι αναφορές περί θετικού δείγματος παραμένουν δημοσιογραφικές πληροφορίες και όχι τελεσίδικη διαπίστωση παράβασης.