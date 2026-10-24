Σόρτς για το πέρασμα του από τον Παναθηναϊκό: «Δύσκολη η περυσινή χρονιά»

Ο Τι Τζέι Σορτς φόρεσε την περυσινή σεζόν τη φανέλα του Παναθηναϊκού και παρά τις υψηλές απαιτήσεις που είχε δημιουργήσει πριν την άφιξή του με τη φανέλα της Παρί, για ποικίλους λόγους δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από την Ελλάδα και να μετακομίσει στην Ισπανία για λογαριασμό της Βαλένθια.

Εκεί, ο Σορτς φαίνεται πως έχει βρει ξανά τον εαυτό του και αγγίζει τις παλιές του επιδόσεις. Ο Γάλλος γκαρντ μίλησε στην Equipe μετά το «διπλό» της Βαλένθια απέναντι στην Παρί και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το ιδιαίτερο συναίσθημα της επιστροφής του στο Παρίσι: «Ήταν πολύ ξεχωριστό. Δείχνει την αγάπη που εξακολουθεί να υπάρχει εδώ και τον δεσμό που διατηρώ με τους φιλάθλους. Ήταν μια εκπληκτική βραδιά για εμένα και την ομάδα και είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη».

Για το δέσιμό του με την Παρί και τις αναμνήσεις από τη διετία του στην ομάδα: «Όταν σκέφτομαι όσα πετύχαμε, μου έρχονται πολλές αναμνήσεις και συναισθήματα. Κατακτήσαμε ένα πρωτάθλημα σε αυτό το γήπεδο και ακόμη μιλάμε για εκείνη τη χρονιά με πρώην συμπαίκτες μου που βρίσκονται σε όλη την Ευρώπη. Αυτά τα δύο χρόνια θα έχουν πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Είναι υπέροχο να βλέπω ότι η σύνδεση με τους φιλάθλους παραμένει».

Για το παρόμοιο στιλ παιχνιδιού της Βαλένθια και της Παρί: «Ναι, σίγουρα. Είναι δύο ομάδες που θέλουν να παίζουν σε υψηλό τέμπο, να σουτάρουν πολλά τρίποντα και να εκδηλώνουν τις επιθέσεις τους στα πρώτα έξι δευτερόλεπτα. Αυτό είναι το στιλ μας και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ξέρω ότι η Βαλένθια θέλει να παίζει έτσι και γνωρίζω ότι το ίδιο θέλουν και στην Παρί. Επομένως, ήταν μια αναμέτρηση μεταξύ δύο παρόμοιων ομάδων και σήμερα καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη».

Για το δύσκολο πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό και τον ρόλο του στη Βαλένθια: «Προφανώς, όλοι γνωρίζουν ότι η περσινή χρονιά ήταν δύσκολη, αλλά τώρα είναι μια νέα χρονιά. Έχω κλείσει εκείνο το κεφάλαιο. Οι προπονητές μού δίνουν πολλές ευθύνες και αυτός είναι ο ρόλος που θέλω και στον οποίο μπορώ να διακριθώ. Βλέπετε ότι όταν βρίσκομαι στο παρκέ, το διασκεδάζω, χαμογελάω, μιλάω. Αυτή είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου».

Για το στήριγμα που βρήκε στην πίστη και την οικογένειά του στις δύσκολες στιγμές: «Έχω ένα ισχυρό δίκτυο στήριξης. Πιστεύω πολύ στον Θεό. Προσεύχομαι πολύ. Μιλάω με την οικογένειά μου, μιλάω με τη σύζυγό μου. Αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν δίπλα μου, με βοήθησαν να ξεπεράσω τις δύσκολες στιγμές και να επιστρέψω στο σημείο όπου βρίσκομαι τώρα, ώστε να μπορώ να πετυχαίνω ξανά. Χρειάζεται, λοιπόν, πολλή δουλειά, πολλές συζητήσεις και μεγάλη πίστη στον εαυτό σου, για να μην ξεχνάς ποιος ήσουν».