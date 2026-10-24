Η επιλογή ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Σίτι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναμέτρηση της Άστον Βίλα με την Μάντσεστερ Σίτι για την Premier League. Οι «πολίτες» έχουν ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν, ενώ από την άλλη οι «χωριάτες» δείχνουν ανταγωνιστικοί.

Αυτός είναι και ο λόγος που ο Ανδρέας Ματθαιακάκης και η ΒΕΤΜΑΤ επιλέγουν το συγκεκριμένο παιχνίδι, θεωρώντας πως οι εταιρίες έχουν επηρεαστεί από τις νίκες της Σίτι, τη στιγμή που η εικόνα δεν είναι ανάλογη.

Δείτε την επιλογή για το Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Σίτι: