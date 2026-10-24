Πού θα δείτε Δουβίκα, Κουλιεράκη, Τσέλσι - Τότεναμ και όλη τη δράση από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Οι ώρες και τα κανάλια των σημαντικότερων αναμετρήσεων του Σαββάτου για τα μεγάλα Ελληνικά πρωταθλήματα
Γεμάτο σπουδαίες αναμετρήσεις είναι το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα του Σαββάτου (24/10), με τη δράση να ξεχωρίζει στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το ενδιαφέρον να στρέφεται σε μεγάλα παιχνίδια στην Αγγλία, τη Γερμανία και την Ιταλία, ενώ το «μενού» περιέχει και Έλληνες του εξωτερικού.
Η αγωνιστική δράση στην Premier League αρχίζει στις 14:30, με την Άστον Βίλα να υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι, σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις της ημέρας.
Στις 17:00, η Κόβεντρι αντιμετωπίζει τη Φούλαμ, ενώ την ίδια ώρα η Άρσεναλ, του τραυματία Χρήστου Τζόλη, φιλοξενεί την Έβερτον.
Το ματς που ξεχωρίζει, ωστόσο, είναι το λονδρέζικο ντέρμπι ανάμεσα στην Τσέλσι και την Τότεναμ. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:30, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν ένα σημαντικό αποτέλεσμα.
Στη Bundesliga, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην αναμέτρηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ, που θα παραταχθεί χωρίς τον τραυματία, Κωνσταντίνο Καρέτσα, με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, η οποία θα διεξαχθεί στις 19:30.
Οι δύο ομάδες αναμένεται να προσφέρουν μία δυνατή αναμέτρηση, με το παιχνίδι να μεταδίδεται από το Nova Sports 3.
Πλούσια είναι η δράση και στο ιταλικό πρωτάθλημα. Στις 16:00, η Κόμο του «καυτού» Τάσου Δουβίκα υποδέχεται τη Σασουόλο, με τον Έλληνα επιθετικό να θέλει να προσθέσει ακόμα ένα γκολ στον λογαριασμό του.
Στις 19:00, η Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, αντιμετωπίζει τη Νάπολι σε μία αναμέτρηση με ξεχωριστό ενδιαφέρον για τη Serie A.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις
Premier League
14:30: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι (Nova Sports Premier League)
17:00: Κόβεντρι – Φούλαμ (Nova Sports Start)
17:00: Άρσεναλ – Έβερτον (Nova Sports Premier League)
19:30: Τσέλσι – Τότεναμ (Nova Sports Premier League)
Bundesliga
19:30: Μπορούσια Ντόρτμουντ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Nova Sports 3)
Serie A
16:00: Κόμο – Σασουόλο (Magenta Sport 2)
19:00: Ρόμα – Νάπολι (Magenta Sport 1)