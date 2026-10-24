Πού θα δείτε Δουβίκα, Κουλιεράκη, Τσέλσι - Τότεναμ και όλη τη δράση από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Οι ώρες και τα κανάλια των σημαντικότερων αναμετρήσεων του Σαββάτου για τα μεγάλα Ελληνικά πρωταθλήματα

Πού θα δείτε Δουβίκα, Κουλιεράκη, Τσέλσι - Τότεναμ και όλη τη δράση από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
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Γεμάτο σπουδαίες αναμετρήσεις είναι το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα του Σαββάτου (24/10), με τη δράση να ξεχωρίζει στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το ενδιαφέρον να στρέφεται σε μεγάλα παιχνίδια στην Αγγλία, τη Γερμανία και την Ιταλία, ενώ το «μενού» περιέχει και Έλληνες του εξωτερικού.

Η αγωνιστική δράση στην Premier League αρχίζει στις 14:30, με την Άστον Βίλα να υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι, σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις της ημέρας.

Στις 17:00, η Κόβεντρι αντιμετωπίζει τη Φούλαμ, ενώ την ίδια ώρα η Άρσεναλ, του τραυματία Χρήστου Τζόλη, φιλοξενεί την Έβερτον.

Το ματς που ξεχωρίζει, ωστόσο, είναι το λονδρέζικο ντέρμπι ανάμεσα στην Τσέλσι και την Τότεναμ. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:30, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

Στη Bundesliga, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην αναμέτρηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ, που θα παραταχθεί χωρίς τον τραυματία, Κωνσταντίνο Καρέτσα, με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, η οποία θα διεξαχθεί στις 19:30.

Οι δύο ομάδες αναμένεται να προσφέρουν μία δυνατή αναμέτρηση, με το παιχνίδι να μεταδίδεται από το Nova Sports 3.

Πλούσια είναι η δράση και στο ιταλικό πρωτάθλημα. Στις 16:00, η Κόμο του «καυτού» Τάσου Δουβίκα υποδέχεται τη Σασουόλο, με τον Έλληνα επιθετικό να θέλει να προσθέσει ακόμα ένα γκολ στον λογαριασμό του.

Στις 19:00, η Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, αντιμετωπίζει τη Νάπολι σε μία αναμέτρηση με ξεχωριστό ενδιαφέρον για τη Serie A.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις

Premier League

14:30: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι (Nova Sports Premier League)

17:00: Κόβεντρι – Φούλαμ (Nova Sports Start)

17:00: Άρσεναλ – Έβερτον (Nova Sports Premier League)

19:30: Τσέλσι – Τότεναμ (Nova Sports Premier League)

Bundesliga

19:30: Μπορούσια Ντόρτμουντ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Nova Sports 3)

Serie A

16:00: Κόμο – Σασουόλο (Magenta Sport 2)

19:00: Ρόμα – Νάπολι (Magenta Sport 1)

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