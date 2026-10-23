Ντόρτμουντ: Ο Κόβατς αποκάλυψε την κατάσταση του Καρέτσα

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός του κανονικού προγράμματος προπονήσεων της Ντόρτμουντ, καθώς δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που υπέστη στον αστράγαλο στην αναμέτρηση με την Ουνιόν Βερολίνου.

Ο νεαρός Έλληνας διεθνής είχε περάσει ως αλλαγή στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ωστόσο αναγκάστηκε να αποχωρήσει μόλις οκτώ λεπτά μετά την είσοδό του, εξαιτίας του προβλήματος που αντιμετώπισε.

Την κατάσταση του Καρέτσα σχολίασε ο Νίκο Κόβατς στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης (24/10), για την Bundesliga, επιβεβαιώνοντας πως ο Έλληνας άσος δεν έχει επιστρέψει ακόμη στις προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα.

«Μέχρι στιγμής, όλα καλά. Όλοι οι ποδοσφαιριστές συμμετείχαν στην προπόνηση, εκτός από τον Κώστα και τον Κάουα. Ο Κάουα αντιμετώπισε κάποιες μικρές μυϊκές ενοχλήσεις. Όλοι οι υπόλοιποι είναι έτοιμοι να αγωνιστούν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Ντόρτμουντ.

Έτσι, η κατάσταση του Καρέτσα παραμένει υπό παρακολούθηση, με τον νεαρό διεθνή να συνεχίζει την προσπάθεια επιστροφής του σε κανονικούς ρυθμούς.