Άρσεναλ: Ευχάριστα νέα για τον Χρήστο Τζόλη - Πότε αναμένεται η επιστροφή του

Ενθαρρυντικά είναι τα τελευταία νέα για την πορεία της αποκατάστασης του Χρήστου Τζόλη, καθώς ο Έλληνας διεθνής παρουσιάζει αισθητή βελτίωση και κάνει σταθερά βήματα προς την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους.

Ο μεσοεπιθετικός της Άρσεναλ έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του, κερδίζοντας το ενδιαφέρον και την εκτίμηση των φίλων της αγγλικής ομάδας. Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω τραυματισμού, εξακολουθεί να βρίσκεται στο προσκήνιο, με την κατάστασή του να παρακολουθείται στενά.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από την Αγγλία, ο Τζόλης έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αποθεραπεία του και αναμένεται να περάσει από νέα αξιολόγηση μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα. Τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν να αποσαφηνιστεί ο βαθμός ετοιμότητάς του και το πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της ομάδας του.

Η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με την Έβερτον, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο (24/10, 17:00), δεν έχει αποκλειστεί οριστικά. Ωστόσο, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το ενδεχόμενο να είναι διαθέσιμος για το συγκεκριμένο παιχνίδι συγκεντρώνει περιορισμένες πιθανότητες.

Περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει η επιστροφή του σε μία από τις επόμενες αναμετρήσεις της Άρσεναλ, είτε απέναντι στη Φλίτγουντ στις 27 Οκτωβρίου είτε κόντρα στη Λίβερπουλ την 1η Νοεμβρίου, εφόσον η αποθεραπεία του συνεχιστεί χωρίς προβλήματα.

Σε κάθε περίπτωση, η πορεία της αποκατάστασης του Χρήστου Τζόλη αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας, με την επανεκτίμηση της κατάστασής του μέσα στην εβδομάδα να αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς θα δώσει σαφέστερη εικόνα για το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του.