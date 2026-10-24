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NBA: Φοβερός Γιάννης με 36 πόντους στην ήττα των Χιτ από τους Πίστονς

Ένας Γιάννης δε φέρνει την άνοιξη και δεύτερη ήττα για τους Χιτ στο ξεκίνημα της σεζόν

NBA: Φοβερός Γιάννης με 36 πόντους στην ήττα των Χιτ από τους Πίστονς
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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε για άλλη μια βραδιά πράγματα και θαύματα πετυχαίνοντας 36 πόντους και μαζεύοντας 12 ριμπάουντ, ωστόσο η φοβερή εμφάνισή του δεν έφτασε στους Μαϊάμι Χιτ που ηττήθηκαν με 128-111 από τους Ντιτρόιτ Πίστονς και γνώρισαν τη δεύτερη διαδοχική ήττα τους στο ξεκίνημα της σεζόν του ΝΒΑ.

Η ομάδα του Μαϊάμι παρουσίασε ξανά σημαντικές αδυναμίες στην άμυνα και ξεκίνησε τη σεζόν με ρεκόρ 0-2. Ο Έλληνας σούπερ σταρ έκανε ό,τι μπορούσε για να κρατήσει την ομάδα του ανταγωνιστική, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 36 πόντους, 12 ριμπάουντ, πέντε ασίστ, δύο κλεψίματα και μία τάπα σε 33 λεπτά συμμετοχής.

Άξιος συμπαραστάτης ο Ντέιβιον Μίτσελ που είχε 18 πόντους, ενώ στους 11 σταμάτησε ο Μπόμπι Πόρτις. Σε ρηχά νερά κινήθηκε ο Μπαμ Αντεμπάγιο που είχε μόλις 4. Για τους νικητές ξεχώρισαν οι Τζον Κόλινς με 23 πόντους και Πολ Ριντ με 19, ενώ ο πρώην παίκτης των Χιτ Ντάνκαν Ρόμπινσον είχε 17.

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