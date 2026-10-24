Ηρακλής – Κηφισιά: Αφήνουν πίσω τα παράπονα για επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα

Ο Ηρακλής υποδέχεται την Κηφισιά, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League. Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, οι δύο ομάδες προέρχονται από παιχνίδια που άφησαν έντονη δυσαρέσκεια για τις διαιτητικές αποφάσεις.

Ο «Γηραιός» θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, ωστόσο η ήττα με 2-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα έχει αφήσει πίσω της αρκετή ένταση. Οι Θεσσαλονικείς εξέφρασαν έντονα παράπονα για τη διαιτησία του Βασίλη Φωτιά και τις παρεμβάσεις του VAR.

Από την άλλη, ούτε η Κηφισιά έμεινε ικανοποιημένη από όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση με τον Άρη, όπου γνώρισε την ήττα με 2-1. Η ομάδα των βορείων προαστίων διαμαρτυρήθηκε για την επανάληψη του πέναλτι των φιλοξενούμενων.

Πέρα, όμως, από τα παράπονα και τις διαμαρτυρίες, το ζητούμενο για αμφότερες τις ομάδες είναι το αποτέλεσμα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ηρακλής θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του και να αφήσει πίσω του την ήττα στην Τούμπα, ενώ η Κηφισιά θα επιδιώξει να αντιδράσει μετά την απώλεια βαθμών απέναντι στον Άρη. Το ενδιαφέρον στρέφεται, συνεπώς, σε μια αναμέτρηση όπου και οι δύο πλευρές αναζητούν απαντήσεις.

Οι Θεσσαλονικείς είναι στους 9 βαθμούς και η Κηφισιά έχει έναν λιγότερο (8), στην 8η και 10η θέση αντίστοιχα.

Η σέντρα στο «Καυτανζόγλειο» είναι προγραμματισμένη για τις 19:00, με τηλεοπτική μετάδοση από το ΣΠΟΡ FM TV 1 .