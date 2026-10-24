Premier League: Πήρε βαθμό η Νότιγχαμ στην έδρα της Ίπσουιτς

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί τριών ηττών κι έφυγε με το βαθμό της ισοπαλίας απ' το Portman Road, με το τελικό 1-1 απέναντι στην Ίπσουιτς. Όλα αυτά στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 8ης αγωνιστικής στην Premier League.

Η Φόρεστ προηγήθηκε στο 13' με τον Γουίλιαμς, ενώ στο 41' ο Ενσίσο έφερε το ματς στα ίσα για την Ίπσουιτς.

Premier League – 8η αγωνιστική

Ίπσουιτς-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1

(41' Ενσίσο - 13 Γουίλιαμς)

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι 24/10

Άρσεναλ-Έβερτον 24/10

Κόβεντρι-Φούλαμ 24/10

Τσέλσι-Τότεναμ 24/10

Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ 25/10

Χαλ-Μπρέντφορντ 25/10

Λίβερπουλ-Μπράιτον 25/10

Μάντσεστερ Γ.-Μπόρνμουθ 25/10

Σάντερλαντ-Λιντς 25/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μάντσεστερ Σίτι 21

Άρσεναλ 18

Μπράιτον 16

Τσέλσι 13

Λίβερπουλ 12

Μπρέντφορντ 10

Λιντς 10

Έβερτον 10

Ίπσουιτς 10 -8αγ.

Χαλ 9

Νιούκαστλ 8

Άστον Βίλα 8

Μάντσεστερ Γ. 7

Κρίσταλ Πάλας 7

Μπόρνμουθ 6

Τότεναμ 6

Νότιγχαμ Φόρεστ 6 -8αγ.

Κόβεντρι 6

Φούλαμ 5

Σάντερλαντ 4