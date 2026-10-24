Premier League: Πήρε βαθμό η Νότιγχαμ στην έδρα της Ίπσουιτς
Μετά από τρεις ήττες η Φόρεστ ήρθε ισόπαλη στο «Πρόρτμαν Ρόουντ» με 1-1.
Η Νότιγχαμ Φόρεστ έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί τριών ηττών κι έφυγε με το βαθμό της ισοπαλίας απ' το Portman Road, με το τελικό 1-1 απέναντι στην Ίπσουιτς. Όλα αυτά στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 8ης αγωνιστικής στην Premier League.
Η Φόρεστ προηγήθηκε στο 13' με τον Γουίλιαμς, ενώ στο 41' ο Ενσίσο έφερε το ματς στα ίσα για την Ίπσουιτς.
Premier League – 8η αγωνιστική
Ίπσουιτς-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1
(41' Ενσίσο - 13 Γουίλιαμς)
Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι 24/10
Άρσεναλ-Έβερτον 24/10
Κόβεντρι-Φούλαμ 24/10
Τσέλσι-Τότεναμ 24/10
Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ 25/10
Χαλ-Μπρέντφορντ 25/10
Λίβερπουλ-Μπράιτον 25/10
Μάντσεστερ Γ.-Μπόρνμουθ 25/10
Σάντερλαντ-Λιντς 25/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μάντσεστερ Σίτι 21
Άρσεναλ 18
Μπράιτον 16
Τσέλσι 13
Λίβερπουλ 12
Μπρέντφορντ 10
Λιντς 10
Έβερτον 10
Ίπσουιτς 10 -8αγ.
Χαλ 9
Νιούκαστλ 8
Άστον Βίλα 8
Μάντσεστερ Γ. 7
Κρίσταλ Πάλας 7
Μπόρνμουθ 6
Τότεναμ 6
Νότιγχαμ Φόρεστ 6 -8αγ.
Κόβεντρι 6
Φούλαμ 5
Σάντερλαντ 4