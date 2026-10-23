Ολυμπιακός - Φενέρ 61-64: «Black-out» στο φινάλε και δεύτερη ήττα για τους «λαβωμένους» Πειραιώτες

Σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, ο Ολυμπιακός έμεινε χωρίς πόντο στα τελευταία τρία λεπτά του αγώνα κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, επιτρέποντας στην παρέα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να επιστρέψουν και να φύγουν με το διπλό, καθώς επικράτησαν με 64-61 των Πειραιωτών.

Ο Βεζένκοφ είχε την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση στα 4.6'', όμως το σουτ της ισοφάρισης δεν βρήκε στόχο.

Κάπως έτσι, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υποχώρησε στο 5-2, γνωρίζοντας την πρώτη ήττα εντός έδρας, ενώ από την άλλη η Φενέρμπαχτσε ανέβηκε στο 6-1 και συγκατοικεί πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας με τον Παναθηναϊκό.

Για τον Ολυμπιακό, που παρατάχθηκε με σημαντικές απουσίες (Φουρνιέ, Μοντέρο και Ντόρσεϊ), ο Βεζένκοφ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 17 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ πρόσθεσε 12 πόντους, 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ο Γουόρντ είχε 11 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Μιλουτίνοφ κυριάρχησε στα ριμπάουντ, μαζεύοντας 13, μαζί με 6 πόντους.

Στην αντίπερα όχθη, ο Σιλντς ξεχώρισε με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Μπόλντουιν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους και 5 ασίστ. Ο Λάρκιν είχε 11 πόντους και 5 ασίστ, συμβάλλοντας στα μέγιστα στο... comeback της ομάδας του στο δεύτερο μέρος.

Η εξέλιξη του αγώνα

Με άμυνα από... ατσάλι και επιθετικό ξέσπασμα διαρκείας, ο Ολυμπιακός επέβαλε πλήρως τον ρυθμό του στο πρώτο δεκάλεπτο. Με μπροστάρηδες τους Βεζένκοφ, Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Γουόρντ, οι «ερυθρόλευκοι» έτρεξαν ένα σαρωτικό σερί 17-0, «κρατώντας» την ομάδα του Γιασικεβίτσιους χωρίς καλάθι για πάνω από επτά λεπτά.

Ο Λάρκιν έδωσε ανάσα με τρίποντο για το 18-8, με τον Τζόσεφ να διαμορφώνει το 20-8 του πρώτου δεκαλέπτου με λέι απ.

Το σύνολο του Σάρας προσπάθησε να βγάλει αντίδραση, ξεκινώντας τη δεύτερη περίοδο με 5 σερί προσωπικούς πόντους του Μπόλντγουιν για το 20-13. O Τζόσεφ με τρίποντο από τη γωνία επανέφερε τη διαφορά σε διψήφια τιμή για το 23-13 (+10) και τον Βεζένκοφ λίγο αργότερα να δίνει... αέρα 16 πόντων στον Ολυμπιακό για το 30-14 στο 18'.

Με δύο εύστοχες βολές του Σιλντς στα τελευταία δευτερόλεπτα του ημιχρόνου η Φενέρ έκανε το 34-24, σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Στο ξεκίνημα της επανάληψης, οι παίκτες του Γιασικεβίτσιους έτρεξαν ένα επιμέρους 10-2, πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής για το 36-34, με τον Ολυμπιακό να έχει «μπλοκάρει» επιθετικά. Οι Πειραιώτες έβγαλαν σφυγμό μετά το time out του Μπαρτζώκα και με ένα 7-0 σερί έκαναν το 43-34 στο 26'. Η τουρκική ομάδα βρήκε ρυθμό από την περιφέρεια και με μπροστάρηδες το δίδυμο Λάρκιν-Σιλντς μείωσε στο καλάθι για το 44-42, ενώ η τρίτη περίοδος έληξε με τον Λάρκιν να ευστοχεί σε τρίποντο, διαμορφώνοντας το 49-45.

Αλλεπάλληλα τρίποντα από Βεζένκοφ και ΜακΙντάιρ έφεραν τους «ερυθρόλευκους» στο +6 για το 55-49. Μετά από time out, ο Κλάιμπερν έκανε το 59-56 με εύστοχο τρίποντο, όμως ο Ολυμπιακός απάντησε με ωραία διείσδυση και καλάθι του Γουόρντ για το 61-56. Ο Λάρκιν 80'' πριν το τέλος μείωσε στον πόντο το ματς, ενώ ο Μπόλντγουιν προσπέρασε από κοντά για το 62-61 στα 38 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να ισοφαρίσε, με τον Βεζένκοφ να χάνει ελεύθερο τρίποντο στα 4.6'', με τους Πειραιώτες να γνωρίζουν την δεύτερη ήττα τους στη φετινή EuroLeague

Τα δεκάλεπτα: 20-8, 34-24, 49-45, 61-64

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