Συνήγορος Παπαπέτρου: «Σαθρό κατηγορητήριο, θα αποδειχθεί η αθωότητά του»

Για 8,5 ώρες απολογήθηκε ο Πέτρος Παπαπέτρου στον ανακριτή. Μετά απ’ αυτή τη διαδικασία, αποφασίστηκε η προφυλάκιση του πρώην διαιτητή για το σκάνδαλο που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ.

Ο Ορέστης Γεωργιάδης, συνήγορος του Παπαπέτρου, εξέφρασε τις ενστάσεις του για το κατηγορητήριο και την προφυλάκιση του πελάτη του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Μετά από μια μαραθώνια ανάκριση 8,5 περίπου ωρών, πράγματι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και της κυρίας εισαγγελέως αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση του εντολέα μου. Έχουμε σαφέστατα σοβαρότατες αμφιβολίες και ενστάσεις ως προς το κατηγορητήριο. Θεωρούμε ότι είναι απολύτως αθώος.

Είναι αυτονόητο ότι θα ασκηθεί εντός δεκαημέρου προσφυγή και στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών. Εκφράστηκε, τουλάχιστον από τον κύριο ανακριτή, σφοδρότατος προβληματισμός και αμφιβολίες πριν καταλήξουν στη συγκεκριμένη απόφαση.

Επιφυλασσόμαστε. Πρόκειται περί σαθρού κατηγορητηρίου σε κάθε περίπτωση και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα αποδειχθεί πλήρως η αθωότητα του κυρίου Παπαπέτρου».

Για τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι του Παπαπέτρου: «Προσκομίστηκαν πάρα πολλά έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν τη νόμιμη προέλευση των χρημάτων. Εισοδήματα της τάξης των ενάμισι εκατομμυρίων, προερχόμενα από την υπαλληλική απασχόληση του ζεύγους, από την οικογένειά τους, από πωλήσεις ακινήτων, από τα εισοδήματά του από την ενασχόλησή του ως διαιτητή, ακόμα και με την ανάλωση που έχει μεσολαβήσει αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς δεν έχουν πειστεί απόλυτα και περιμένουν κάποια περαιτέρω στοιχεία για την πλήρη απόδειξη περί αυτού».

Για το ενδεχόμενο συμμετοχής σε στημένους αγώνες: «Ούτε κατά διάνοια. Υπάρχει πλήρης άγνοια, δεν υπάρχει καμία συσχέτιση με αυτό το πράγμα. Δεν είχε ποτέ λογαριασμό, δεν έχει ποτέ συμμετάσχει σε αυτό και δεν υπάρχει καμία σχετική κατηγορία ως προς αυτό».