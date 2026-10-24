Γιασικεβίτσιους για το Λιόλιος Gate: «Θέλουμε καθαρό το μπάσκετ, η υπόθεση να φτάσει μέχρι τέλους»

Τοποθέτηση με μεγάλη βαρύτητα για τις αποκαλύψεις που συγκλονίζουν το ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες ώρες έκανε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετά τη νίκη της Φενέρμπαχτσε επί του Ολυμπιακού στη SUNEL Arena.

Ο Λιθουανός τεχνικός ζήτησε την πλήρη κάθαρση από τη δικαιοσύνη, ενώ στάθηκε στον χαρακτήρα που έδειξαν οι παίκτες του αλλά και στις σημαντικές απουσίες των «ερυθρολεύκων».

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάρας:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μας για τη νίκη. Προφανώς, ξεκινήσαμε πολύ άσχημα, αλλά συνεχίσαμε να παλεύουμε. Για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, η εικόνα μας δεν ήταν καλή. Όταν κάναμε ένα σερί στην αρχή της τρίτης περιόδου, πίστεψα ότι είχαμε επιστρέψει στο παιχνίδι. Ωστόσο, φαινόταν πως κάθε φορά που πλησιάζαμε, κάθε φορά που φτάναμε κοντά, κάναμε ένα λάθος το οποίο ο Ολυμπιακός τιμωρούσε. Στο τέλος, όπως είπαμε, θα μπορούσε να έχει κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα. Δείξαμε χαρακτήρα. Ο Ολυμπιακός πέτυχε 27 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, εκ των οποίων μόλις 12 στην τέταρτη περίοδο. Είναι σημαντικό να παίρνεις τέτοιες νίκες, ξέρετε, ακόμη κι όταν δεν παίζεις πολύ καλό μπάσκετ».

Για τις πολλές απουσίες του Ολυμπιακού: «Όταν βλέπεις ότι ο αντίπαλός σου έχει τόσο σημαντικές απουσίες, όπως του Φουρνιέ, του Μοντέιρο, και πρέπει να πείσεις τους παίκτες σου ότι εξακολουθεί να πρόκειται για ένα ντέρμπι, απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν γνωρίζουν καλά. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, δεν υπάρχει αμφιβολία. Όμως ο αντίπαλός μου έχει περισσότερα προβλήματα. Πρέπει, λοιπόν, να το καταλάβουμε αυτό. Είναι προφανές ότι από τον Ολυμπιακό απουσιάζουν παίκτες τεράστιας αξίας, ίσως οι πιο σημαντικοί του παίκτες. Λοιπόν, αν είναι δύσκολο για μένα, φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι για τον αντίπαλό μου, γνωρίζοντας ότι ο Ολυμπιακός έχει τόσες πολλές απουσίες».

Για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: «Οι προπονητές, οι παίκτες και οι διαιτητές — αυτές είναι οι τρεις πλευρές, σωστά; Όλοι κάνουν μια εξαιρετικά δύσκολη δουλειά, με πολύ άγχος και μεγάλη πίεση. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες καταστάσεις, όπου κάποια πράγματα αποφασίζονται στα γραφεία και ούτω καθεξής. Ελπίζω, λοιπόν, ότι οι νομικές υπηρεσίες και οι αρμόδιες αρχές θα διερευνήσουν την υπόθεση σε βάθος και θα φτάσουν στην αλήθεια. Αγαπάμε τόσο πολύ το μπάσκετ και θέλουμε αυτό το άθλημα να είναι καθαρό. Για εμάς, είναι κάτι ιερό. Γιατί λέω ότι είναι ιερό; Επειδή, χωρίς το μπάσκετ, δεν θα ήμασταν τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Το μπάσκετ είναι αυτό που μας δίνει την υπόστασή μας. Γι’ αυτό πρέπει να προστατεύουμε το άθλημα, να δουλεύουμε πολύ σκληρά και να είμαστε έντιμοι. Ελπίζω, λοιπόν, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να φτάσουν στην άκρη του νήματος και να βρουν τις κατάλληλες λύσεις, ώστε να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται. Αυτό είναι, ξέρετε, ένα από τα βασικά θεμέλια της δημοκρατίας, έτσι δεν είναι;»