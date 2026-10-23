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Μπαρτζώκας: «Το ματς κρίθηκε από μια δυο αποφάσεις»

Όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, λίγο μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Φενέρμπαχτσε για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Μπαρτζώκας: «Το ματς κρίθηκε από μια δυο αποφάσεις»
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Τη δεύτερη ήττα του στη φετινή EuroLeague γνώρισε ο Ολυμπιακός, με τη Φενέρμπαχτσε να λυγίζουν στο φινάλε τους Πειραιώτες στη SUNEL Arena για την 7η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κλήθηκε να διαχειριστεί αρκετές απουσίες στο σημερινό παιχνίδι και στις δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση αναφέρθηκε στο περιορισμένο ροτέισον της ομάδας του, αλλά και στις λεπτομέρειες που έκριναν εν τέλει την έκβαση του αγώνα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Το ροτέισον και ο πάγκος μας δεν είχαν βάθος και επίσης είχαμε και προβλήματα με τα φάουλ. Έπρεπε να κάνουμε κάποια τρικ και τελικά χάσαμε την ταχύτητά μας στην επίθεση. Σταματήσαμε να τρέχουμε, να κυκλοφορούμε την μπάλα και τελικά το ματς κρίθηκε από μια δυο αποφάσεις».

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