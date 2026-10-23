· ΑΕΚ · Παναιτωλικός

Παναιτωλικός: Με απουσίες στο ματς με την ΑΕΚ

Η ομάδα του Αγρινίου θα παραταχθεί με προβλήματα απέναντι στην Ένωση στο ματς που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. 

Παναιτωλικός: Με απουσίες στο ματς με την ΑΕΚ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με πολλές απουσίες ταξίδεψε στην Αθήνα ο Παναιτωλικός, για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ (24/10, 20:00) στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League. Ο Γιάννης Αναστασίου δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Κουτσερένκο, Γκράναθ, Μαυρίας, Σατσιά, Γαλιάτσο, Θυμιάνη και Σμυρλή, ενώ επιστρέφει ο Κόγιτς.

Η αποστολή του Παναιτωλικού:

Αλμπάνης, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπάσι, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εράκοβιτς, Εστεμπάν, Κόγιτς, Μανρίκε, Μεχία, Νακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Οπόκου, Παπαζώης, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σουμά, Στάγιτς, Ξενόπουλος.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:12 EUROLEAGUE

Λάρκιν: «Έτσι χτίζονται οι πρωταθλητές - Σπουδαίος χαρακτήρας και μεγάλη νίκη»

00:07 EUROLEAGUE

Γιασικεβίτσιους για το Λιόλιος Gate: «Θέλουμε καθαρό το μπάσκετ, η υπόθεση να φτάσει μέχρι τέλους»

23:58 EUROLEAGUE

Βαθμολογία EuroLeague: Στην κορυφή ο Παναθηναϊκός AKTOR, υποχώρησε ο Ολυμπιακός

23:54 EUROLEAGUE

Παρί – Βαλένθια 93-104: Επέστρεψε στις νίκες με επιθετικό ρεσιτάλ

23:53 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Τα highlights από τη δεύτερη ήττα των «ερυθρόλευκων» στη ΕuroLeague (vid)

23:41 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Το ματς κρίθηκε από μια δυο αποφάσεις»

23:31 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός: Με απουσίες στο ματς με την ΑΕΚ

23:22 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Φενέρ 61-64: «Black-out» στο φινάλε και δεύτερη ήττα για τους «λαβωμένους» Πειραιώτες

23:00 STORIES

LIVE Euroleague Bring it ON με σχόλιο Κακιούζη: Ευρωλίγκα και ο «σεισμός» στο ελληνικό μπάσκετ

22:51 GREEK BASKET LEAGUE

Συνήγορος Παπαπέτρου: «Σαθρό κατηγορητήριο, θα αποδειχθεί η αθωότητά του»

22:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπάγερν Μονάχου: Η ανακοίνωση για τον Κομπανί

22:09 ONSPORTS

Ζαλγκίρις Κάουνας – Βιλερμπάν 105-85: Περίπατος για τους Λιθουανούς…

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας