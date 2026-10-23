Παναιτωλικός: Με απουσίες στο ματς με την ΑΕΚ
Η ομάδα του Αγρινίου θα παραταχθεί με προβλήματα απέναντι στην Ένωση στο ματς που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Με πολλές απουσίες ταξίδεψε στην Αθήνα ο Παναιτωλικός, για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ (24/10, 20:00) στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League. Ο Γιάννης Αναστασίου δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Κουτσερένκο, Γκράναθ, Μαυρίας, Σατσιά, Γαλιάτσο, Θυμιάνη και Σμυρλή, ενώ επιστρέφει ο Κόγιτς.
Η αποστολή του Παναιτωλικού:
Αλμπάνης, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπάσι, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εράκοβιτς, Εστεμπάν, Κόγιτς, Μανρίκε, Μεχία, Νακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Οπόκου, Παπαζώης, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σουμά, Στάγιτς, Ξενόπουλος.