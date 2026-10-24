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Λάρκιν: «Έτσι χτίζονται οι πρωταθλητές - Σπουδαίος χαρακτήρας και μεγάλη νίκη»

Οι δηλώσεις του Σέιν Λάρκιν λίγο μετά τη νίκη της Φενέρμπαχτσε επί του Ολυμπιακού στα Άνω Λιόσια για την 7η αγωνιστική της ΕuroLeague.

Λάρκιν: «Έτσι χτίζονται οι πρωταθλητές - Σπουδαίος χαρακτήρας και μεγάλη νίκη»
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Στη σημασία της συσπείρωσης και του χαρακτήρα που έδειξε η Φενέρμπαχτσε στη SUNEL Arena στάθηκε ο Σέιν Λάρκιν μετά το σπουδαίο διπλό επί του Ολυμπιακού για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο έμπειρος γκαρντ, που υπέγραψε τη νίκη της ομάδας του με κρίσιμα σουτ στο φινάλε, υπογράμμισε πως τέτοιες νίκες αποτελούν το θεμέλιο για μια ομάδα με πρωταθληματικές βλέψεις.

Αναλυτικά όσα είπε ο έμπειρος γκαρντ:

Για τα μεγάλα σουτ στο φινάλε και τη σημασία της νίκης: «Ήταν μια συνολική ομαδική προσπάθεια και ο προπονητής το έθεσε τέλεια. Μερικές φορές, όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως θέλεις, πρέπει να παραμένεις ενωμένος ως ομάδα και να βρίσκεις τρόπους να κερδίζεις. Αυτό είναι που χαρακτηρίζει μια πραγματικά καλή ομάδα και σήμερα καταφέραμε να το κάνουμε. Όλοι έκαναν τη δουλειά τους, δημιουργούσαμε ευκαιρίες ο ένας για τον άλλον, παλεύαμε για τα επιθετικά ριμπάουντ και δουλεύαμε σκληρά. Ήταν μια συνολική ομαδική προσπάθεια».

Για το τι τον παρακινεί να παίρνει την ευθύνη στα κρίσιμα σημεία, ακόμη κι όταν η ομάδα του βρίσκεται πίσω στο σκορ: «Έχουμε εμπειρία. Γνωρίζουμε ότι απέναντί μας έχουμε μια σπουδαία ομάδα, την πρωταθλήτρια, οπότε ξέρουμε ότι θα κάνει το δικό της ξέσπασμα, ειδικά στην έδρα της. Έτσι είναι το μπάσκετ. Μερικές φορές τα πράγματα πηγαίνουν όπως θέλεις και άλλες όχι. Πρέπει απλώς να παραμένεις ενωμένος και να συνεχίζεις να παλεύεις.

Σήμερα δείξαμε σπουδαίο χαρακτήρα ως ομάδα και πάνω σε αυτό χτίζονται οι πρωταθλητές. Αυτό προσπαθούμε να γίνουμε κι εμείς φέτος. Ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Παρότι τα πράγματα δεν εξελίσσονταν όπως θέλαμε, μείναμε ενωμένοι και καταφέραμε να πάρουμε μια μεγάλη νίκη».

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