Μπάγερν Μονάχου: Η ανακοίνωση για τον Κομπανί

Ανησυχία έχει προκαλέσει στις τάξεις της Μπάγερν Μονάχου η κατάσταση υγείας του Βίνσεντ Κομπανί, ο οποίος κατέρρευσε την Παρασκευή (23/10) στις εγκαταστάσεις του συλλόγου και χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.

Ο 40χρονος προπονητής βρισκόταν στο προπονητικό κέντρο των Βαυαρών, παρακολουθώντας την προπόνηση της δεύτερης ομάδας, όταν παρουσίασε πρόβλημα με την υγεία του. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι άνθρωποι του συλλόγου, με τον Βέλγο να διακομίζεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας του είχε προκαλέσει προβληματισμό και τις προηγούμενες ημέρες, καθώς ο τεχνικός της Μπάγερν αντιμετώπιζε σοβαρή ιογενή λοίμωξη. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, είχε απουσιάσει από ορισμένες προπονήσεις, αλλά και απ’ τις συνεντεύξεις Τύπου που ακολούθησαν τις αναμετρήσεις με τη Λειψία και την Άρσεναλ. Η γερμανική ομάδα τοποθετήθηκε επίσημα για το συμβάν, γνωστοποιώντας ότι ο προπονητής της υποβάλλεται σε αναλυτικό ιατρικό έλεγχο και θα παραμείνει υπό την επίβλεψη των γιατρών. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση, οι συνεργάτες του θα αναλάβουν την ευθύνη της καθοδήγησης της ομάδας στις προπονήσεις και στους αγώνες.

Η ανακοίνωση της Μπάγερν Μονάχου:

«Ο Βίνσεντ Κομπανί χρειάστηκε να λάβει ιατρική βοήθεια την Παρασκευή, αφού κατέρρευσε κατά τη διάρκεια προπόνησης της Μπάγερν Μονάχου. Ο προπονητής της πρώτης ομάδας παρακολουθούσε την προπόνηση της Β' ομάδας.

Ο Κομπανί υποβάλλεται σε ενδελεχείς εξετάσεις στο νοσοκομείο και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση. Μέχρι νεωτέρας, το προπονητικό του επιτελείο θα επιβλέπει τις προπονήσεις και τους αγώνες.

Η υγεία του Βίνσεντ Κομπανί αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά μας», δήλωσε ο Μαξ Έμπερλ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Μπάγερν με αρμοδιότητα τον αθλητικό τομέα.

Στην Μπάγερν θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι θα αναρρώσει γρήγορα. Ο Βίνι λαμβάνει όλη την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και υποστήριξη και θα του δοθεί όσος χρόνος χρειαστεί. Όλοι στην Μπάγερν Μονάχου τού ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση».