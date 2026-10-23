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Μαργαρίτα Θάνου στον ANT1: «Ο Παναθηναϊκός φώναζε χρόνια με στοιχεία» (vid)

Όσα δήλωσε η νομική εκπρόσωπος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Μαργαρίτα Θάνου στον ANT1 για τις πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ με το «Λιόλιος Gate».

Μαργαρίτα Θάνου στον ANT1: «Ο Παναθηναϊκός φώναζε χρόνια με στοιχεία» (vid)
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Στην τηλεόραση του ANT1 μίλησε η δικηγόρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Μαργαρίτα Θάνου, σχολιάζοντας τις ραγδαίες εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο των χειραγωγημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Η νομική εκπρόσωπος των «πρασίνων» υπογράμμισε τη διαχρονική στάση του συλλόγου, τονίζοντας πως ο Παναθηναϊκός ήταν ο μόνος που κατήγγειλε με συγκεκριμένα στοιχεία τα κακώς κείμενα.

«Τα πράγματα είναι αρκετά απλά. Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια είναι αυτός που μόνιμα διαμαρτύρεται και βγάζει ανακοινώσεις, με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν είχαμε στα χέρια μας αυτά που είχε η ΚΑΕ Αμαρουσίου κι ο Δήμος Στασινόπουλος και μετά άνοιξαν και τα λοιπά στόματα... Είχαμε ένα πάρα πολύ προβληματικό και ύποπτο μοτίβο. Διαρκείς ορισμούς συγκεκριμένων διαιτητών, οι τρεις εκ των οποίων κρατούνται αυτή τη στιγμή», είπε μεταξύ άλλων η δικηγόρος της «πράσινης» ΚΑΕ.

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