Βγήκε η απόφαση: Προφυλακίστηκε ο Πέτρος Παπαπέτρου για το Λιόλιος Gate

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο Πέτρος Παπαπέτρου, μετά την απολογία του. Ο πρώτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για την έρευνα για τις καταγγελίες χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ, πρώην διαιτητής, στην κατοικία του οποίου είχαν βρεθεί 820.000 ευρώ. Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι το χρηματικό ποσό που εντοπίστηκε δικαιολογείται, ενώ προσκόμισε στον ανακριτή σχετικά έγγραφα.

Στοιχεία για την προέλευση των 820.000 ευρώ που εντοπίστηκαν στο σπίτι του φέρεται να προσκόμισε κατά την απολογία του ο πρώην διαιτητής Παπαπέτρου, υποστηρίζοντας ότι το ποσό καλύπτεται από τα εισοδήματά του σε βάθος 25ετίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσίασε στοιχεία για εισοδήματα που, από το 2001 έως και το 2026, προσεγγίζουν το 1,5 εκατ. ευρώ και προέρχονται από την εργασία του ως διαιτητής και στο δασαρχείο, καθώς και από οικογενειακά εισοδήματα. Όπως φέρεται να υποστήριξε, διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία στην Κατερίνη και διατηρεί περιορισμένα έξοδα, ενώ επιθυμούσε να έχει μέρος των χρημάτων του σε μετρητά στο σπίτι.

Για τον λόγο αυτό, όπως υποστηρίζει, πραγματοποιούσε αναλήψεις κατά τη διάρκεια των ετών, συγκεντρώνοντας σταδιακά το επίμαχο ποσό, το οποίο θεωρεί ότι δικαιολογείται πλήρως.

Αναφορικά με τις καταγγελίες συγκεκριμένου μάρτυρα περί τεσσάρων περιστατικών δωροδοκίας, ο πρώην διαιτητής φέρεται να προσκόμισε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, κατά τον χρόνο τουλάχιστον δύο εκ των καταγγελλόμενων συναντήσεων, βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο.

Παράλληλα, αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή και στα υπόλοιπα δύο περιστατικά, αμφισβητώντας την αξιοπιστία του μάρτυρα που τον έχει καταγγείλει.





