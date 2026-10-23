Κατάθεση... φωτιά: «Πώς ο Λιόλιος, ο Μαυραγάνης και ο Κορομηλάς έστησαν τον "στρατό" στη διαιτησία»

Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις που φέρνει στο φως η κατάθεση του Παντελή Ελευθεριάδη, ο οποίος περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τη δράση και τη λειτουργία του συστήματος του Βαγγέλη Λιόλιου στο ελληνικό μπάσκετ.

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρόεδρος της ΟΔΚΕ αναφέρεται αρχικά στον Γιώργο Μαυραγάνη, τον οποίο ο Βαγγέλης Λιόλιος του σύστησε ως στενό του φίλο αμέσως μόλις ανέλαβε την ΕΟΚ, παρά το γεγονός ότι ήταν γνωστή η εμπλοκή του με στοιχηματική εταιρεία στο παρελθόν.

Παράλληλα, αποκαλύπτει τη χαρακτηριστική ατάκα του Μαυραγάνη προς τον Χρήστο Χριστοδούλου περί ανάγκης «να φτιάξουμε τον δικό μας στρατό», αναδεικνύοντας τις προθέσεις που υπήρχαν για τον έλεγχο των διαιτητών.

Αναλυτικά η κατάθεση του Ελευθεριάδη:

«Το 2020 κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας γνώρισα τον τότε πρόεδρο του ΠΡΟΜΗΘΕΑ Πατρών κ ΛΙΟΛΙΟ Ευάγγελο (με δική του πρωτοβουλία) και έπειτα μέχρι την ανάληψη της προεδρίας της ΕΟΚ το Σεπτέμβριο του 2021( Σεπτ. 2021) συναντήθηκα μαζί του άλλες 2-3 φορές λόγω του γεγονότος ότι ήταν υποψήφιος πρόεδρος.

Μετά την εκλογή του με φέρνει σε επαφή με τον Χρήστο Χριστοδούλου, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα Συμβούλου της Διαιτησίας στην ΕΟΚ και με εντολή του κάνουμε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα για να εντοπίσουμε και να καταγράψουμε τα θέματα διαιτησίας και να μάθουμε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούμε σχετικά με τους διαιτητές – μέλη των συνδέσμων».

«Ο Λιόλιος μού συνέστησε τον Μαυραγάνη ως στενό του φίλο»

«Το Σεπτ 2021, μόλις αναλαμβάνει πρόεδρος ο ΛΙΟΛΙΟΣ, μου γνωρίζει, μέσα στο γραφείο του προέδρου της ΕΟΚ, ο ΛΙΟΛΙΟΣ τον ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ Γιώργο και μου τον συστήνει ως στενό του φίλο.

Στην πορεία διαπίστωσα ότι συζητούσε τα πάντα με τον Μαυραγάνη ο Λιόλιος είτε τα θέματα αφορούσαν τα αθλητικά σωματεία είτε τους διαιτητές, είτε θέματα οικονομικής φύσεως ή διοργανώσεων. Επίσης μου σύστησε ως στενούς του συνεργάτες τον ΣΒΕΡΚΟΥΝΟ Κ και ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ Ν., με τον ΣΒΕΡΚΟΥΝΟ ομοίως συζητούσε τα πάντα, ενώ με τον ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ κυρίως τα οικονομικά θέματα και τα θέματα των διοργανώσεων. Ο Μαυραγάνης μάλιστα συνόδευε τον πρόεδρο σε πολλές εκδηλώσεις, Γ.Σ. ή επιμορφωτικά σεμινάρια της ΟΔΚΕ, αλλά φρόντιζε να μην είναι εμφανής η παρουσία του».

«Πηγαίναμε για καφέ, ο Μαυραγάνης ήταν ενήμερος για όλα τα θέματα της διαιτησίας»

Με τον Μαυραγάνη βρισκόμουνα για καφέ, όχι συχνά, είτε με δική μου πρωτοβουλία είτε με δική του, στο κατάστημα του «καφε» επί της οδού Αμαλίας (πλησίον πλατείας Συντάγματος) ή σε άλλα καφέ της πέριξ περιοχής. Όταν βρισκόμασταν συζητούσαμε κ θέματα διαιτησίας, ορισμούς, απόδοση ή τιμωρία αυτών σε αγώνες και διάφορα γεγονότα που αφορούσαν συμπεριφορές αυτών εντός και εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ήταν ενήμερος για όλα τα θέματα της διαιτησίας σχεδόν πάντα.

Επίσης συζητούσαμε για τις επιχειρήσεις του, τα μελλοντικά επιχειρηματικά του πλάνα, για τα ταξίδια του στο εξωτερικό, για τα πολυτελή αυτοκίνητα που διέθετε καθώς και για την αδυναμία του στην αγορά και συλλογή ρολογιών ROLEX».

«Ο Μαυραγάνης είχε στενές σχέσεις με τον Ηλία Κορομηλά»

«Με τον Χριστοδούλου είχαμε διαπιστώσει ότι ο Μαυραγάνης εκτός από στενός φίλος του ΛΙΟΥΛΙΟΥ και κουμπάρος του ΣΒΕΡΚΟΥΝΟΥ, είχε στενές φιλικές σχέσεις με τον ΚΟΡΟΜΗΛΑ Ηλία (ενεργό διαιτητή εκείνη την εποχή) αλλά και ότι κάνει συναντήσεις και έρχεται σε επαφές με ενεργούς διαιτητές τόσο εντός όσο και εκτός του καταστήματος του. Μάλιστα τον Δεκ του 2021 σε κοινή συνάντηση μας, με Χριστοδούλου και Λιόλιο στο γραφείο του προέδρου της ΕΟΚ, ενώ συζητούσαμε και οι 3 για θέματα διαιτησίας, ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ εξέφρασε μία κοινή μας ανησυχία στον ΛΙΟΛΙΟ, η οποία αφορούσε τον ρόλο του Μαυραγάνη και του Κορομηλα Ηλ, γιατί ακούγαμε συνεχώς ότι διαιτητές συναντιόνται μαζί τους, συν ότι ο Μαυραγάνης παλαιότερα είχε στοιχηματική εταιρεία, αλλά και μίας έκφρασης που είχε πει στον Χριστοδούλου ο Μαυραγάνης σε κατ’ ιδίαν συνάντησης τους «Χρήστο πρέπει να φτιάξουμε τον δικό μας στρατό».

Ο ΛΙΟΛΙΟΣ τότε μας απάντησε πως ο ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ναι είχε παλαιότερα στοιχηματική εταιρεία, την οποία και έκλεισε, ότι έχει άποψη του χώρου ως παλιός αθλητής και παράγοντας, ότι έχει καλές και αγνές προθέσεις και ότι ο ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ τουλάχιστον στην Ελλάδα ελέγχεται συνεχώς και είναι υπό επιτήρηση και δεν κάνει τίποτα επιλήψιμο».

«Αποκλείστηκαν διαιτητές ως βαριά άρρωστοι με εντολή Λιόλιου»

«Από την αρχή που αναλάβανε ο Πιτσιλκας Ν. ως πρόεδρος της ΚΕΔ ΕΟΚ και ο Χριστοδούλου ως σύμβουλος διαιτησίας, μας γνώρισαν ότι με εντολή του προέδρου της ΕΟΚ κ ΛΙΟΥΛΙΟΥ θα αποκλειστούν από τους ορισμούς οι ενεργοί διαιτητές που θεωρούσε πως είναι «βαριά άρρωστοι».

«Σίγουρα ο Παναγιώτου συναντήθηκε το επόμενο διάστημα με ΛΙΟΛΙΟ. Όλοι τους μετά από λίγο καιρό αποχώρησαν αφού δεν ορίζονταν σε αγώνες. Τον διαιτητή ΜΑΝΟ Αν. η ΚΕΔ ΕΟΚ τον όρισε να είναι ένας εκ των τριών διαιτητών του αγώνα. Όμως με παρέμβαση του ΛΙΟΛΙΟΥ όπως μας είπε ο ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ αντικαταστάθηκε από τον διαιτητή».

Τι έγινε με Γκόντα και Φούφη

Τον Νοέμβριο του 2021, ο σύμβουλος διαιτησίας Χρήστος Χριστοδούλου και ο πρόεδρος της ΚΕΔ ΕΟΚ ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ Νικόλαος κατά την διάρκεια συνεδριάσεως της ΚΕΔ ΕΟΚ, μας ανακοίνωσαν ότι ο μη ενεργός διαιτητής ΓΚΟΝΤΑΣ Σπ δεν θα ξαναορισθεί ως παρατηρητής διαιτησίας λόγω μη απόσυρσης της αγωγής που είχε κάνει κατά της προηγούμενης διοίκησης της ΕΟΚ και των τότε μελών της ΚΕΔ ΕΟΚ και ο μη ενεργός διαιτητής κ ΜΑΥΡΟΣ Ι. δεν θα ξαναορισθεί ως κομισάριος γιατί είναι ο συνήγορος του ΓΚΟΝΤΑ στην ανωτέρω αγωγή. Σύμφωνα με τον τότε Εθνικό Καθηγητή και Διεθνή Καθηγητή και Παρατηρητή διαιτησίας κ ΤΑΝΑΤΖΗ Γ., το έντυπο των παρατηρήσεων το τροποποίησαν και διαμόρφωσαν από κοινού με ΓΚΟΝΤΑ και μάλιστα στα 4 παιχνίδια που είχε ορισθεί ως παρατηρητής ο ΓΚΟΝΤΑΣ ήταν άψογος και πολύ καλύτερος από όλους τους υπολοίπους παρατηρητές».

Ο διαιτητής ΦΟΥΦΗΣ Ιωάννης ενεργός διαιτητής αγωνίζεται κανονικά την περίοδο 2021-2022. Τον Σεπτ. του 2022 επειδή έχει υπερβεί το 50ο έτος ηλικίας δεν μπορεί να προβεί σε δήλωση ενεργού διαιτητή ούτε να κληθεί να συμμετάσχει στο επιμορφωτικό σεμινάριο της ΟΔΚΕ ώστε να το παρακολουθήσει αυτό και να εξετασθεί σε γραπτά κ αγωνιστικά τεστ. Θα μπορούσε μόνο και εφόσον η ΚΕΔ ΕΟΚ αποφάσιζε να δώσει παράταση ορίου ηλικίας, αφού προηγουμένως είχε ζητήσει την γνώμη των Δ Σ της ΕΟΚ κ ΟΔΚΕ.

Ο Λιολιος τότε ζητάει από τον ΦΟΥΦΗ Ι να αποσύρει την αγωγή που είχε κάνει κ αυτός όπως και ο Γκόντας κατά της προηγούμενης διοίκησης της ΕΟΚ και των τότε μελών της ΚΕΔ ΕΟΚ και κατόπιν τούτου θα έδινε εντολή στην ΚΕΔ ΕΟΚ να προβεί σε όλες τις ενέργειες για την παράταση του ορίου ηλικίας. Η ΟΔΚΕ προσκάλεσε όλους τους διαιτητές στο σεμινάριο πλην του ΦΟΥΦΗ αφού δεν είχε δοθεί παράταση ορίου ηλικίας. Ο ΧρηστοδουλουΧριστοδούλου τότε μου έλεγε ότι ο ΛΙΟΛΙΟΣ διαπραγματεύεται την απόσυρση της αγωγής με τον ΦΟΥΦΗ μέσω ΠΙΤΣΙΛΚΑ κ ΣΒΕΡΚΟΥΝΟΥ.

Ο Φούφης την πρώτη ημέρα του σεμιναρίου ήρθε στο ξενοδοχείο, όπου θα διέμεναν οι διαιτητές και εκεί του εξήγησα ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει στο σεμινάριο εφόσον δεν του δόθηκε η παράταση του ορίου ηλικίας. Εκείνος μου απάντησε πως έχει την προφορική διαβεβαίωση από τον ΠΙΤΣΙΛΚΑ και τον ΣΒΕΡΚΟΥΝΟ ότι εντός της ημέρας θα γίνει και μου επέδειξεκαι γραπτό μήνυμα που είχε δεχθεί από τον ΣΒΕΡΚΟΥΝΟ Ντ.. Μάλιστα μου είπε οτι τις προηγούμενες ημέρες είχε αποστείλει σχετική υπεύθυνη δήλωση στον ΣΒΕΡΚΟΥΝΟ Ντ. όπως του είχε ζητηθεί και του απάντησε είμαστε οκ προχωράμε. Τότε του παραχώρησα ανθρώπινα το δωμάτιο μου για λίγες ώρες όπου και παρέμεινε εκεί μέχρι της 19:00 ώρα το βράδυ. Όλη την διάρκεια της παραμονής του μιλούσε στο τηλ με τον ΠΙΤΣΙΛΚΑ και τον ΣΒΕΡΚΟΥΝΟ».

«Έτσι δόθηκε παράταση στον Παπαπέτρου από την ΚΕΔ»

«Τελικά δεν πήρε καμία απόφαση η ΚΕΔ και αποχώρησε. Την επόμενη χρονιά η ΚΕΔ ΕΟΚ έδωσε παράταση ορίου ηλικίας στον ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Πέτρο κ Ηλία ΚΟΡΟΜΗΛΑ (ο οποίος δεν έκανε χρήση και αποχώρησε) και από εκείνη την χρονιά μέχρι και σήμερα έδωσε παράταση του ορίου ηλικίας σε ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Π (φέτος αποσύρθηκε), ΘΕΟΝΑ Γ και ΚΑΤΡΑΧΟΥΡΑ Γ.».

Για τους ΓΚΟΝΤΑ και ΦΟΥΦΗ τόσο ο ΛΙΟΛΙΟΣ όσο και ο Ηλ. Κορομηλάς εξ ονόματι της διοίκησης, ζητούσαν από την ΟΔΚΕ τον πειθαρχικό έλεγχο των ανωτέρω δύο λόγω της μη απόσυρσης της αγωγής, ή λόγω δηλώσεων του ΓΚΟΝΤΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλην όμως η απάντηση της ΟΔΚΕ ήταν ότι εφόσον ένας διαιτητής υποπέσει σε λάθη εντός της διάρκειας ενός αγώνα, αρμόδια για την τιμωρία του είναι η ΚΕΔ ΕΟΚ, ενώ για οποιουδήποτε άλλη παραβατική συμπεριφορά ενός διαιτητή αρμόδιος για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου και πιθανόν τιμωρίας είναι ο σύνδεσμος του και όχι η οδκε.

Επίσης για τον ΦΟΥΦΗ η ΚΕΔ ΕΟΚ εγγράφως αλλά και ο ΛΙΟΛΙΟΣ τηλεφωνικώς ζήτησαν τον πειθαρχικό έλεγχο του ΦΟΥΦΗ διότι την 02-06-2024 στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο στο τέλος της αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003 – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΕ, εισήλθε στα αποδυτήρια των Διαιτητών για να προβεί σε χαιρετισμό αυτών. Εμείς τους υπενθυμίσαμε ότι η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου ενός διαιτητή είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της ΚΕΔ ΕΟΚ για τα αγωνιστικά παραπτώματα, ενώ για τα υπόλοιπα ο σύνδεσμός του, ο οποίος τελικός και επιλήφθηκε για το εν λόγω ζήτημα και δεν τον τιμώρησε.

Ομοίως για τον διαιτητή ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΝΗ Χ. τόσο ο ΛΙΟΛΙΟΣ όσο και ο ΗΛ Κορομηλάς ζητούσαν τον πειθαρχικό έλεγχο του, επειδή είχε προβεί σε δημόσιες δηλώσεις και αρνητικούς σχολιασμούς κατά του ΛΙΟΛΙΟΥ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είχε προβεί σε μηνύσεις κατά του προπονητή του ΠΡΟΜΗΘΕΑ Πατρών κ. ΓΙΑΤΡΑ Μάκη. Μάλιστα τον Σεπτ του 2024 στο ετήσιο σεμινάριο της ΟΔΚΕ στην Θεσσαλονίκη, ο Ηλ. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ σε συζήτηση που είχε μαζί του εγώ και τα μέλη της ΟΔΚΕ ΝΤΑΒΑΡΗ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Θ κ ΗΠΙΩΤΗ μας ξαναέθεσε το θέμα μη άσκησης πειθαρχικού ελέγχου του ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΝΗ Χ. και τότε ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ (δικηγόρος και μέλος ΔΣ ΟΔΚΕ) του απάντησε ότι ο σύνδεσμος του είναι αρμόδιος γι΄ αυτό το θέμα και μάλιστα κάλεσε εκείνη την στιγμή τον πρόεδρο του Σ Δ Κ Μαγνήσιας κ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ Κ., ο οποίος παρακολουθούσε τις διεργασίες του σεμιναρίου και του είπε ενώπιον όλων μας κ του ΚΟΡΟΜΗΛΑ Ηλ. «Κώστα η ΕΟΚ ζητάει να ασκήσεις πειθαρχικό έλεγχο στον μη ενεργό διαιτητή και μέλος του συνδέσμου σου ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΝΗ Χ για δημόσιες τοποθετήσεις του και σχολιασμούς σε βάρος του προέδρου της ΕΟΚ και ενός προπονητή ομάδας, δες σε παρακαλώ τι συμβαίνει και ενημέρωσε την ΟΔΚΕ για το αποτέλεσμα των ενεργειών σας».

«Αδερφέ μου, πεθαίνω»

Το βράδυ της 05-10-2022 έχω τηλ επικοινωνία, η οποία ήταν σε καθημερινή βάση και μάλιστα πολλαπλές φορές και αφού τον συγχαίρω για τα νέα του καθήκοντα συνεννοούμαστε να μιλήσουμε τηλ την άλλη μέρα το πρωί κατά την μετάβαση του από την Πάτρα στην Αθήνα προκειμένου να παραβρεθεί στην πρώτη συνεδρίαση της κεδ εοκ. Απενεργοποίησα το τηλ μου γιατί ήμουν κουρασμένος και την επομένη το πρωί περίπου στης 8 η ώρα βρίσκω δύο γραπτά μηνύματα από τον ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Χρ τα οποία μου τα είχε στείλει κατά την διάρκεια την νύχτας. Στο πρώτο μου έγραφε ¨αδερφέ που είσαι δεν είμαι καλά, πεθαίνω¨ και στο δεύτερο ¨αδερφέ παραιτήθηκα και εγώ και ο Λεωνίδας, μιλάμε¨.

Αμέσως τον κάλεσα στο σταθερό του τηλ επειδή είχε απενεργοποιήσει το κινητό του και σε ερώτηση μου τι έγινε μου απάντησε: χθες το βράδυ μόλις κλείσαμε την συνομιλία μας με επισκέφθηκε στην οικία μου (στην Πάτρα) ο ΛΙΟΛΙΟΣ και αφού έκατσε περίπου δύο ώρες εδώ και συζητήσαμε κατάλαβα ότι δεν πρέπει να παραμείνω και να παραιτηθώ, το οποίο και το δήλωσα στον ΛΙΟΛΙΟ κατά την αποχώρηση του από την οικία μου. Μάλιστα την ίδια στιγμή επικοινώνησα τηλ με τον συμπολίτη και φίλο μου Λεωνίδα, ο οποίος είχε δεχθεί να συμμετέχει ως μέλος της ΚΕΔ εξαιτίας μου και του είπα σχετικά με τον λόγο της επίσκεψης του ΛΙΟΛΙΟΥ και ότι θα παραιτηθώ και ευθύς αμέσως και ο Λεωνίδας μου απάντησε ότι σωστά αποφάσισα την παραίτηση και για τους ίδιους λόγους θα παραιτηθεί κ αυτός πριν καν προλάβει να αναλάβει.

«Παντελάκο δεν θα χάσω τον ύπνο μου»

Ο Χριστοδούλου εκείνη την ώρα δεν μου ανέφερε το περιεχόμενο της συζήτησης του με τον ΛΙΟΛΙΟ αλλά μου είπε ότι: Παντελάκο δεν θα χάσω την αξιοπρέπεια μου, δεν θα χάσω τον ύπνο μου, δεν θυσιάζω το όνομα μου, την τιμή και την πολύχρονη αξιοπρεπή πορεία και καριέρα μου στα γήπεδα όλου του κόσμου, για μία έμμισθη θέση. Άλλωστε μου είπε ξέρεις ότι πριν παρατήσω την ενεργό δράση στην EUROLEAGUE και δεχθώ την πρόταση ΛΙΟΛΙΟΥ να έρθω στην Ελλάδα και να αναλάβω την διαιτησία, είχα ρωτήσει ευθέως τον ΛΙΟΛΙΟ αν έχει καθαρές προθέσεις, αν έχει υποσχεθεί κάτι κάπου, αν χρωστάει χάρες σε κάποιον, γιατί εγώ δεν θα ρισκάρω το όνομα μου και την αξιοπρέπεια μου για κανέναν».

«Προδότης ο φίλος σου»

Ο Μαυραγάνης το επόμενο διάστημα σε συνάντηση που είχα μαζί του μου είπε: προδότης ο φίλος σου, ο πρόεδρος του έδωσε τα πάντα, αλλά αυτός προτίμησε να φύγει γιατί είναι ευθυνόφοβος.

Για εμένα προσωπικά ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ήταν ο καταλληλότερος άνθρωπος για την θέση του προέδρου της κεδ, τίμιος, ηθικός, εργατικός αξιοπρεπής, με γνώσεις και εμπειρίες ( συμμετείχε σε τελικούς παγκοσμίων και ολυμπιακών αγώνων) μεγάλη και αναντικατάστατη η απώλεια του. Ήταν Θείο δώρο για τον χώρο της διαιτησίας, ήταν πολύτιμος.

Την 05-05-2024 ημέρα εορτής του Πάσχα ανάρτησα μία φωτογραφία οικογενειακή μαζί με τον ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, τον αδερφό μου και τα παιδιά μας στο facebook. Τις επόμενες ημέρες ο Μαυραγάνης κ ο Κορομηλάς μου είπαν πως ήταν λάθος αυτή η κίνηση μου και πως η διοίκηση δυσαρεστήθηκε. -εγώ θα το άφηνα

Τον Σεπτ. 2023 και ενώ ο Ηλ Κορομηλάς έχει πάρει με απόφαση της ΚΕΔ ΕΟΚ παράταση του ορίου ηλικίας, έχει πληρώσει τις υποχρεώσεις του για το ετήσιο σεμινάριο, το οποίο και παρακολουθεί κανονικά, την τελευταία μέρα αυτού ανακοινώνει πως δεν θα κάνει χρήση της παράτασης του ορίου ηλικίας και πως αποχωρεί από την ενεργό δράση. Μέχρι και την επόμενη χρονιά (Σεπτ 2024) που ανακοινώθηκε ως σύμβουλος διαιτησίας επισήμως , λειτουργεί και κινείται ως σύμβουλος διαιτησίας άτυπα».

Τα παιχνίδια

«Το καλοκαίρι του 2023 από δημοσιεύματα στον τύπο πληροφορηθήκαμε ότι σε βάρος του Ηλ Κορομηλά η EUROLEAGUE ερευνά απόπειρα δωροδοκίας από τον Ηλ ΚΟΡΟΜΗΛΑ και τον διαιτητή Μπόρις Ρίζικ στον διαιτητή Μικόλα Αμπρόσοφ ενόψει του 2ου τελικού EUROCUP το 2021 μεταξύ των ομάδων Ούνικς Καζάν και Μονακό. Τον Ιανουάριο του 2024 η EUROLEAGUΕ ανακοίνωσε ότι μετά από έρευνα ερευνητή δεν προέκυψαν σαφή στοιχεία δωροδοκίας και αρχειοθέτησε την καταγγελία. Από την ΕΟΚ ή τον σύνδεσμο του καμία αναφορά για το γεγονός αυτό καθόλο το διάστημα της έρευνας. Σε αντίθεση με τους διαιτητές ΚΑΡΔΑΡΗ Αν και ΖΑΧΑΡΗ Δ που ενεπλάκησαν σε υπόθεση στο Κόσοβο τον Απρίλιο του 2023, όπου μέχρι να τελειώσει τον πειθαρχικό έλεγχο η FIBA και μέχρι την 01-11-2024 η ΚΕΔ ΕΟΚ δεν χρησιμοποίησε πουθενά τους εν λόγω διαιτητές.

Την αγωνιστική περίοδο 2021 – 20222 ο ΜΑΛΑΜΑΣ Ι διαφώνησε κατά την διάρκεια αγώνα και μετά το τέλος αυτού με την συνάδελφο του διαιτητή ΚΟΡΟΜΗΛΑ Ηλ. και από εκείνη την στιγμή και μετά δημιουργήθηκε ρήξη στις σχέσεις τους. Σχετικά παράπονα είχε εκφράσει τότε ο ΜΑΛΑΜΑΣ στους ΠΙΤΣΙΛΚΑ κ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ.

Την 17-04-2022 στον αγώνα ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ και πριν την έναρξη αυτού στα αποδυτήρια κατά την διάρκεια του pre game, ενώπιον του παρατηρητή και του κομισάριου, δύο εκ των τριών διαιτητών και συγκεκριμένα ο ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΗΛΙΑΣ και ο ΤΖΙΟΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ είχαν έντονο επεισόδιο μεταξύ τους, γεγονός που έγινε αντιληπτό από τις ομάδες και τους παραβρισκόμενους παράγοντες. Η ΚΕΔ ΕΟΚ τους κάλεσε σε απολογία γιατί πήρε έκταση το συμβάν και τους επέβαλε την ποινή της έγγραφης αυστηρής επίπληξης.

Και ο ΜΑΛΑΜΑΣ Ι. και ο ΤΖΙΟΠΑΝΟΣ Ν μου εξέφρασαν όπως και σε άλλα άτομα, την δυσαρέσκεια τους σχετικά με την μη συχνή χρησιμοποίηση τους από την ΚΕΔ ΕΟΚ μετά τα ανωτέρω γεγονότα.

Ο διαιτητής του Σ Δ Κ Αχαΐας Ηλείας και υπάλληλος της εταιρείας Coffee Island (της οποίας πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο ΛΙΟΛΙΟΣ) ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος την περίοδο 2021 – 2022 χρησιμοποιείται συνεχώς από την ΚΕΔ ΕΟΚ. Την επόμενη χρονιά όμως παραιτείται από την ενεργό δράση της διαιτησίας, ενώ προηγουμένως έχει παραιτηθεί ή έχει απολυθεί από την Coffee Island.

«Ο Κορομηλάς μού είπε να παραβούμε τον κανονισμό και τον αθλητικό νόμο»

Τον Μάιο του 2024 και ενώ ο ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Ηλ λειτουργεί ως σύμβουλος διαιτησίας (άτυπα) επικοινωνεί μαζί μου τηλεφωνικά και μου εκφράζει την επιθυμία του λόγω έλλειψης διαιτητών να παραβούμε τον εσωτερικό κανονισμό και τον αθλητικό Νόμο και να καλέσουμε στα προσταζ (εξετάσεις ανόδου των διαιτητών από τις τοπικές κατηγορίες στην γ΄ εθνική κατηγορία) υποψήφιους που δεν πληρούν τα προσόντα (δηλ διαιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει τα 3 χρόνια στην ανώτερη τοπική κατηγορία, δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικία τους ως προβλεπότανε) και να μην κάνουμε εμείς επιλογή με βάσει τις ανάγκες ή την πληρότητα ενός συνδέσμου και να καλέσουμε όλους όσους επιθυμούν.

Φυσικά κάτι τέτοιο ι δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό και διαφωνήσαμεερχόμαστε σε διαφωνία. Ενημερώνω αμέσως τον πρόεδρο της ΕΟΚ τηλ, ο οποίος μου απάντησε δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο ή όχι αλλά σας έχω πει και εσένα και τον Ηλία να συνεργαστείτε. Σε συνέχεια την 15-05-2024 με το υπ΄ αριθμ. 2681 έγγραφο της η ΚΕΔ ΕΟΚ μας ζητάει ακριβώς τα ίδια πράγματα με αυτά που μου έλεγε ο ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΗΛ και η ΟΔΚΕ ΤΗΝ 16-05-2024 με το υπ΄ αριθμ 468 έγγραφο απάντησε στην ΚΕΔ ΕΟΚ ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το αίτημα τους λόγω του εσωτερικού κανονισμού της ΟΔΚΕ. Κατόπιν τούτων ο ΛΙΟΛΙΟΣ ζήτησε διαδικτυακή συνάντηση με τους προέδρους των συνδέσμων γι αυτό το θέμα, όπου οι σύνδεσμοι υποστήριξαν ότι δεν μπορεί να παραβιαστεί ο εσωτερικός κανονισμός αλλά και ότι ένας διαιτητής με δύο χρόνια παρουσίας στον χώρο δεν μπορεί να θεωρηθεί έμπειρος ή ταλαντούχος ώστε να καταφέρει να ανταποκριθεί σε αγώνα εθνικών κατηγορών. Αυτό δεν είχε αρέσει και πολύ τον ΛΙΟΛΟ τότε».

«Οι απαντήσεις»

«Ζητήθηκε από τον ΚΟΡΟΜΗΛΑ Ηλ οι ερωτήσεις των γραπτών εξετάσεων του ετήσιου σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτ 2024, να επιλεγούν από αυτόν και τον ΚΟΥΚΟΥΛΕΚΙΔΗ Στ (πρόεδρο ΚΕΔ) και όχι από τον Εθνικό Καθηγητή. Στα πλαίσια της συνεργασίας το δεχθήκαμε. Μισή ώρα πριν ξεκινήσει η διαδικασία των διαδικτυακών γραπτών εξετάσεων έστειλε ο ΚΟΥΚΟΥΛΕΚΙΔΗΣ Στ τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις αυτών στον ΝΤΑΒΑΡΗ Π (Γ Γ ΟΔΚΕ) για να τις καταχωρήσει στο ψηφιακό μας πρόγραμμα, όπου θα πραγματοποιούνταν οι εξετάσεις. Λόγω του μικρού όμως χρονικού διαστήματος ο ΝΤΑΒΑΡΗΣ δεν έλεγξε αν είναι σωστές οι απαντήσεις που καταχωρούσε ώστε το πρόγραμμα μετά το τέλος των εξετάσεων να μας δίνει αποτελέσματα αποτυχόντων και επιτυχόντων. Δυστυχώς μας είχαν στείλει λάθος απαντήσεις σε 4-5 ερωτήσεις, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα να μας δείχνει ως επιτυχόντες κάποιους οι οποίοι είχαν λανθασμένα αποτελέσματα και ως αποτυχόντες κάποιους οι οποίοι είχαν απαντήσει σωστά. Το παραπάνω γεγονός το αντιληφθήκαμε αφού είχαμε ανακοινώσει τα επίσημα αποτελέσματα και είχαν σταλεί στους συνδέσμους διαιτητών, στην ΚΕΔ ΕΟΚ και στην ΕΟΚ.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 έχουμε τις εκλογές της ΟΔΚΕ, μετά από μία εβδομάδα τις εκλογές της ΕΟΚ και μετά ανακοινώθηκε επίσημα ως σύμβουλος διαιτησίας ο Ηλ. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ, ο οποίος δείχνει από την αρχή μη φιλική συμπεριφορά και συνεργασία με τα νεοεκλεχθέντα μέλη της ΟΔΚΕ, με απόφαση του οποίου η ΚΕΔ ΕΟΚ δεν ορίζει στα παιχνίδια ως κομισάριους τα ανωτέρω μέλη. Αυτό το είχα προβλέψει και το καλοκαίρι του 2024, 2-3 μήνες πριν τις εκλογές και ενώ συζητούσα με τους συναδέλφους που θα έθεταν υποψηφιότητα μαζί μου, τους έλεγα να είστε έτοιμοι διότι ο ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ δεν θα έχει πνεύμα συνεργασίας, θα θέλει να μας επιβάλλει την γνώμη του και ως μέτρο άσκησης πίεσης θα είναι οι μη ορισμοί μας ως κομισάριοι ή ακόμα και η διάλυση των σχέσεων μας με την ΕΟΚ.

Εγώ και ο Ντάβαρης είχαμε πολυετή συμμετοχή στα παιχνίδια της GBL ως κομισάριοι και ιδιαίτερα σε πολλούς τελικούς μεταξύ των αιωνίων ΠΑΟ – ΟΣΦΠ, ΠΑΟΚ –ΑΡΗ, πάντα με υψηλές αποδόσεις σύμφωνα με τους παρατηρητές, τα μέλη της ΚΕΔ αλλά και από τους παράγοντες των ομάδων. Και οι δύο μας είχαμε και τον τίτλο του Διεθνή Κομισάριου με εξίσου συμμετοχές σε αγώνες και τουρνουά της FIBA, πάντα με θετικές αξιολογήσεις και χωρίς λάθη και τιμωρίες τόσο σε Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Από την εκλογή του Σεπτ του 2024 και έπειτα δεν ορισθήκαμε σε κανένα παιχνίδι χωρίς καμία αιτιολογία. Επίσης από τον Σεπτ του 2024 έως και τον Μάρτιο του 2025 όπου και αποχωρήσαμε από μέλη του Δ Σ της ΟΔΚΕ, η ΚΕΔ ΕΟΚ δεν απέστελλε ως όφειλε τις τιμωρίες των διαιτητών καθώς και τις παρατηρήσεις αυτών. Μάλιστα και στον ΕΣΑΚΕ έστελναν διαφορετικό έντυπο παρατήρησης σε σχέση με αυτό που είχε η ΚΕΔ ΕΟΚ από τους παρατηρητές. Επίσης από τον Σεπτ του 2024 έως και τον Ιαν του 2025 η ΚΕΔ ΕΟΚ συνεδρίαζε και καλούσε την ΟΔΚΕ την ημέρα των ορισμών, τους οποίους ανακοίνωναν απλώς γιατί είχαν κάνει προετοιμασία από την προηγούμενη ημερά μεταξύ τους τα μέλη της ΚΕΔ ΕΟΚ κ ο ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Ηλ. Ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια και συγκεκριμένα μέχρι και το 2024 στους ορισμούς παραβρίσκονταν και εκπρόσωποι των ομάδων, από το 2024 παραβρίσκονταν μόνο ένας εκπρόσωπος του ΕΣΑΚΕ με απόφαση της ΕΟΚ και της ΚΕΔ ΕΟΚ.

Τέλη Νοεμβρίου του 2024 προτείνει η ΕΟΚ στην FIBA τους διαιτητές και κομισαρίους για την περίοδο από 31-08-2025 έως 31-08-2027 και αφαιρεί από την προηγούμενη λίστα των ΝΤΑΒΑΡΗ Π. χωρίς αιτιολογία. Εμένα με προτείνει εκ νέου και με συμπεριλαμβάνει στην νέα λίστα. Μάλιστα την 09-12-2024 αποστέλλω σκαναρισμένο το διαβατήριο μου και μία πρόσφατη φωτογραφία, όπως μου ζητήθηκε προκειμένου η ΕΟΚ να τα αποστείλει στην συνέχεια στην FIBA για την νέα μου συμμετοχή. Την 14-12-2024 δέχθηκα στο προσωπικό μου email (ele@hotmail.gr) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από την Διεθνή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (FIBA) και συγκεκριμένα από το email: map@notifications.fiba.basketball, όπου μου ζητούσανε να επιβεβαιώσω τη διεύθυνση email μου μεταβαίνοντας στον ακόλουθο σύνδεσμο https://map-public.fiba.com/email-address-confirmation/fd6e6d42-8c25-40d2-9357-b728b11ade37/info, πράγμα το οποίο και έκανα την ίδια ημέρα, όπου μετά την ενέργεια μου αυτή ενημερώθηκα ότι είμαι προτεινόμενος υποψήφιος διεθνής κομισάριος για το χρονικό διάστημα 2025-2027 και ότι πραγματοποίησα την σχετική εγγραφή.

Τον Μάρτιο του 2024 μετά από πρόταση του ΚΟΡΟΜΗΛΑ Ηλ ερχόμαστε σε επαφή με τον γυμναστή ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη, προκειμένου ο ανωτέρω γυμναστής να παρακολουθεί το καθημερινό πρόγραμμα εκγύμνασης των διαιτητών μέσω του καρδιοσυχνόμετρου Polar Pacer & πομπόυ Polar H9.

«Με πρόταση του Κορομηλά»

Ο συγκεκριμένος γυμναστής επιλέχθηκε με άμεση και ρητή πρόταση του ίδιου του Ηλία Κορομηλά, ο οποίος όπως μάθαμε αργότερα από δημοσιεύματα στο παρελθόν είχε υπάρξει για πολλά χρόνια γυμναστής της ομάδας ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Πατρών.. Υπέγραψε κανονική σύμβαση συνεργασίας με την ΟΔΚΕ και την επόμενη ημέρα (28-12-2024) μας ανακοίνωσε ότι… παραιτείται από τη θέση του γιατί θα πληρώνεται απευθείας από την ΕΟΚ!

Όταν του ζητήσαμε με επίσημο έγγραφο να τηρήσει τη συμφωνία εχεμύθειας που είχε υπογράψει και να μην διαρρεύσει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα διαιτητών που είχε πρόσβαση, η κυνική απάντησή του ήταν: “Θα κάνω ό,τι μου λέει ο Κορομηλάς, όχι εσείς” ¨Θα συνεργαστώ με την ΕΟΚ η οποία θα αναλάβει όλη την εκπαίδευση των διαιτητών και από δω και πέρα θα δίνω λόγο μόνο εκεί¨

Του είπα ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει και άμεσα έστειλα γραπτό μήνυμα στον ΛΙΟΛΙΟ ¨Πρόεδρε καλησπέρα. Με ενημέρωσε ο γυμναστής ότι είχατε μια συζήτηση μεταξύ σας κ του είπατε ότι θα καλύψετε το κόστος του. Επειδή το ποσό εγώ το έχω υπολογίσει και βγαίνω αυτή την στιγμή θα το καλύψουμε εμείς. Αν χρειαστούμε κάτι θα σε ενημερώσω εγώ άμεσα. Οπότε θα προχωρήσω με τον γυμναστή στο συμφωνητικό. Το κομμάτι της εκπαίδευσης είναι μεγάλο κ σίγουρα στο μέλλον θα χρειαστούμε την βοήθεια σου. Σ ευχαριστούμε πολύ πολύ¨, χωρίς ωστόσο να λάβω απάντηση. Τις επόμενες ημέρες

Επικοινωνεί τηλ με τον γυμναστή το μέλος του Δ Σ ΟΔΚΕ και νομικός σύμβουλος αυτής, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ. και ενημερώνει τον γυμναστή ότι αφού δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας είναι δικαίωμα του, αλλά όλα τα δεδομένα των διαιτητών πρέπει να μας τα αποστείλει και να φροντίσει όπου τα έστειλε να διαγραφούν. Επίσης του ζήτησε να του πεί τι του οφείλουμε οικονομικά για το χρονικό διάστημα από Μάρτιο 2024 έως Δεκέμβριο του 2024. 31-12-2024 με καλεί στο κινητό μου τηλέφωνο ο ΛΙΟΛΙΟΣ και αφού μου ευχήθηκε λόγω των ημερών μου, με ρωτάει αν όντως επικοινώνησε ο ΠΑΠΔΟΠΟΥΛΟΣ με τον γυμναστή και πριν προλάβω να του εξηγήσω μου λέει ¨Παντελή πες τα μέλη της ΟΔΚΕ φιλάκια, τώρα αναλαμβάνω εγώ και θα δείτε τι θα ακολουθήσει¨ και αμέσως μου κλείνει την τηλεφωνική σύνδεση χωρίς να προλάβω να απαντήσω.

«Ο Κουκουλεκίδης»

Αρχές του Ιανουαρίου δεν θυμάμαι ακριβώς αν ήταν 2 ή 3 του μηνός είχε αποσταλεί από την ΟΔΚΕ link στους διαιτητές για το καθιερωμένο εβδομαδιαίο meeting, όπου θα τους έκαναν μάθημα ο Τανατζης και ο Κουκουλεκίδης. Το πρωί εκείνης της ημέρας ο ΚΟΥΚΟΥΛΕΚΙΔΗΣ Στ. ενημερώνει τηλ τον ΝΤΑΒΑΡΗ να ενημερώσει τους διαιτητές ότι δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα και μόλις αυτό γίνεται, αποστέλλεται στους διαιτητές σχετικό link από την ΚΕΔ ΕΟΚ όπου τους ενημέρωνε ότι από εκείνη την στιγμή και μετά θα γινότανε το meeting με πρωτοβουλία της ΚΕΔ ΕΟΚ και από link δικό τους, σηματοδοτώντας εκείνη την στιγμή την ρήξη των σχέσεων ΕΟΚ και ΚΕΔ ΕΟΚ με την ΟΔΚΕ αλλά και περνώντας το μήνυμα στους διαιτητές ανήκουν και έχουν πλήρη εξάρτηση από την ΕΟΚ και την ΚΕΔ ΕΟΚ και όχι από την ομοσπονδία τους δηλ η ΟΔΚΕ. Μάλιστα το ανωτέρω link δεν το απέστειλαν στην ΟΔΚΕ ώστε να μην συμμετέχει κανένα μέλος αυτής και ακούσει τι ακριβώς θα ειπωθεί για την όλη αυτή κατάσταση».

«Η προσωρινή διαταγή από Παναθηναϊκό»

«Τον Φεβρουάριο του 2025 ο μη ενεργός διαιτητής ΓΚΟΝΤΑΣ Σπ. με έγγραφο του ζητάει να προβούμε σε πλήρη και ενδελεχή έλεγχο, κατά την αρμοδιότητά μας, στις δηλώσεις ενέργειας και μη ενέργειας, για τα έτη: 2021, 2022, 2023 και 2024 – όλων των μελών του Δ Σ του Σ.Ε.Δ.Κ.Α. διότι τα εν λόγω μέλη άσκησαν συνεχόμενο, αδικαιολόγητο, παράνομο, και επιλεκτικό, κατά την άποψη του, πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος του. Κατά τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι στις δηλώσεις ενέργειας της διαιτητή ΤΣΑΡΟΥΧΑ Βασιλικής υπάρχουν ζητήματα εγκυρότητας και γνησιότητας των εγγράφων (πανομοιότυπες ιατρικές βεβαιώσεις), που χρησιμοποιήσατε για την ολοκλήρωση των δηλώσεων της, από τα έτη 2017-2018 έως και 2023-2024 και άμεσα ενημερώνονται ο Σ.Ε.Δ.Κ.Α., ο Αθλητικός Εισαγγελέας και η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος Ηθικής και Δεοντολογίας για δικές τους ενέργειες.

Τον Απρ του 2025 η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ αιτείται και λαμβάνει από την ΟΔΚΕ σύμφωνα με απόφαση προσωρινής διαταγής εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων: – Λίστα με τα ονοματεπώνυμα όλων των μη εν ενεργεία διεθνών διαιτητών υψηλού Κύρους. – Λίστα με τα ονοματεπώνυμα όλων των καθηγητών διαιτησίας. – Λίστα με τα ονοματεπώνυμα όλων Των μη εν ενεργεία διαιτητών της ανώτατης κατηγορίας αγώνων. – Έγγραφο ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με το αν οι κ.κ. Στυλιανός Κουκουλεκίδης, Δημήτριος Μπήτης, Αναστάσιος Πηλοΐδης, Μαρία Αργυρού και Μιχαήλ Μαχαιριανάκης ανήκουν σε μια εκ των ανωτέρω αναφερόμενων κατηγοριών. – Πλήρεις φακέλους για όλους τους διαιτητές που έχουν ορισθεί να διευθύνουν τους αγώνες της ΑΙ Εθνικής Κατηγορίας την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, με στοιχεία για την επιμόρφωσή τους, τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων, των αγωνιστικών δοκιμασιών (physical tests) και των ιατρικών tests στα οποία έχουν υποβληθεί, αρχείο με τις αξιολογήσεις τους, αρχείο αγώνων τους οποίους έχουν διευθύνει και αρχείο πειθαρχικών ποινών που τυχόν τους έχουν επιβληθεί. Μάλιστα η εν λόγω ΚΑΕ για να πάρει στην κατοχή της το σύνολο των αιτηθέντων στοιχείων, απέστειλε αρμόδιο δικαστικό επιμελητή για την άμεση εκτέλεση της απόφασης. Για το ανωτέρω γεγονός η νέα διοίκηση της ΟΔΚΕ κατόπιν συζητήσεως του θέματος με τον υπεύθυνο διαιτησίας Ηλ ΚΟΡΟΜΗΛΑ και τον πρόεδρο της ΕΟΚ ΛΙΟΛΙΟ αποφάσισε και κινήθηκε νομικά εναντίος μου και του ΝΤΑΒΑΡΗ Π. γιατί εκτελέσαμε την ανωτέρω απόφαση.

Τον Μάρτιο του 2025 Γενική Συνέλευση της ΟΔΚΕ, μετά από πρόταση μομφής που κατέθεσε ο ΣΕΔΚΑ. Μια πρόταση μομφής χωρίς αιτιολογικό και στοιχεία. Όχι για κακή διοίκηση, όχι για οικονομικές ατασθαλίες ή παραβάσεις του καταστατικού. Αλλά αποκλειστικά και μόνο γιατί “δεν υπακούσαμε στον πρόεδρο της ΕΟΚ” και δεν γίναμε υποχείριό του.

Αυτό ειπώθηκε επίσημα και με απίστευτη αυθάδεια από το βήμα από τους ίδιους τους προέδρους διαιτητικών συνδέσμων που κίνησαν τη διαδικασία της πρότασης μομφής. Στη Γενική Συνέλευση της Λάρισας, οι ίδιοι οι καταγγέλλοντες ομολόγησαν ανοιχτά ότι δεν έχουν τίποτα συγκεκριμένο και ουσιαστικό να μας προσάψουν, αλλά απλά θέλουν να “μην τα χαλάμε με την ΕΟΚ” και να γίνουμε πιο “συνεργάσιμοι”.

Είναι αυτό επαρκές διοικητικό κριτήριο για την αντικατάσταση μιας διοίκησης που εκλέχθηκε με συντριπτική πλειοψηφία; Κι όμως, το αποτέλεσμα ήταν οριακό. Θα μπορούσαμε να προσφύγουμε δικαστικά, εν τούτοις, στόχος της πρώην διοίκησης ήταν να μην διχάσει τον χώρο.

«Τα κανόνιζαν όλα Λιόλιος – Μαυραγάνης – Κορομηλάς»

«Πολλά από αυτά που συζητούσαμε καταλάβαινα στην συνέχεια ότι τα γνώριζε ο ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ από τον πρόεδρο και κάποια από αυτά ο ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ από τον ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ. Πάντοτε είχε απόλυτη και απότομη συμπεριφορά όταν είχαμε διαφορετική γνώμη από αυτόν αλλά κατά την διάρκεια της πρώτης του θητείας, μας βοηθούσε οικονομικά στην διοργάνωση των σεμιναρίων, στην ανακαίνιση των γραφείων μας καθώς και σε έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων. Όταν επιδίωκε κάτι και το ζητούσε από την ΟΔΚΕ ή τους συνδέσμους, έλεγε: «βάζω deadline, μετά αναλαμβάνω εγώ….»

«Αλλά από τη στιγμή που εμφανίστηκε στο παρασκήνιο ο Ηλίας Κορομηλάς και άρχισε να ασκεί καθοριστική επιρροή, όλα άλλαξαν δραματικά. Άρχισαν οι συστηματικές απαιτήσεις για παράκαμψη του κανονισμού, για τοποθέτηση διαιτητών χωρίς τα απαραίτητα προσόντα και την απαιτούμενη εμπειρία, αλλά και να μετατρέψουμε τα σοβαρά εκπαιδευτικά μας σεμινάρια σε κάτι σαν πανηγύρι. Κάτι που δεν επρόκειτο να επιτρέψω ποτέ, καθώς θα κατέστρεφε χρόνια δουλειάς.»

«Όταν ήμασταν εμείς στη διοίκηση, δεν κρυβόμασταν και παίρναμε σαφείς θέσεις. Φθάσαμε μέχρι τον Υπουργό Αθλητισμού για να θέσουμε τα προβλήματα. Στείλαμε ολοκληρωμένους φακέλους με στοιχεία στην ΕΟΚ, στην ΕΣΑΚΕ, στην Επιτροπή Δεοντολογίας, ακόμα και στον Εισαγγελέα».