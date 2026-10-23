Ολυμπιακός: Κυκλοφορούν την Κυριακή (25/10) τα εισιτήρια με τη Μαρκό για το Κύπελλο Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 4/4 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοξενούνται από τη Μαρκό στο Μαρκόπουλο για την 4η αγωνιστική του θεσμού.

Με ανακοίνωσή της, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ενημέρωσε πως η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Κυριακή (25/10) από τις 11:00 στα εκδοτήρια του «Γ. Καραϊσκάκης».

H ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Για την αναμέτρηση με αντίπαλο τη Μαρκό, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα γίνει την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της για τα εξής:

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά την Κυριακή (25/10), από τις 11:00 έως τις 16:00, από τα εκδοτήρια του «Γ. Καραϊσκάκης».

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 15€ και ο τρόπος πληρωμής είναι μόνο με μετρητά».