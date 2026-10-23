Λιόλιος Gate: Έρχονται νέες συλλήψεις διαιτητών!

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο Mega, θα ακολουθήσουν νέες συλλήψεις αναφορικά με το σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ. Αυτές αφορούν διαιτητές, τα ονόματα των οποίων υπάρχουν στην δικογραφία της υπόθεσης.

Στα παιχνίδια που θεωρούνται στημένα, υπάρχουν πολλά ονόματα διαιτητών τα οποία και εμπλέκονται. Από αυτά θα προκύψουν οι νέες συλλήψεις, όπως μετέφερε ο αστυνομικός ρεπόρτερ του καναλιού.