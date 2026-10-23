Μαρούσι: Ζητά αποβολή του Προμηθέα από το πρωτάθλημα, καθαίρεση Μήλα και καταθέτει μηνύσεις

Με ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Αμαρουσίου επικαλείται το δημοσιευμένο ένταλμα σύλληψης κατά του πρόεδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, εστιάζοντας στην πράξη που αφορά τη δωροδοκία των διαιτητών Τσαρούχα, Χριστινάκη και Τσολάκου για τον αγώνα Προμηθέας – ΑΕΚ (16/11/2024).

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, υπήρξε υπόσχεση υπηρεσιακής ανέλιξης και χρηματικών ωφελημάτων προς τους διαιτητές από τους Λιόλιο, Σουφλιά και Μήλα, με σκοπό την αλλοίωση του αποτελέσματος υπέρ της ομάδας της Πάτρας, κάτι που τελικά επιτεύχθηκε με τη νίκη του Προμηθέα με 84-76.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων ζητά την άμεση καθαίρεση του Χρήστου Μήλα από το Δ.Σ του ΕΣΑΚΕ, αλλά και την αποβολή του Προμηθέα Πατρών από το πρωτάθλημα της GBL.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Αμαρουσίου:

«Μετ’ εκπλήξεως, διαβάσαμε το δημοσιευμένο στο διαδίκτυο ένταλμα σύλληψης του Β. Λιόλιου και συγκεκριμένως στην υπ’αριθ. 34 κακουργηματική σε βάρος του πράξη που αναφέρεται ότι: Την 15-11-2024 στην Αθήνα, από κοινού με τον ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ και τον ΜΗΛΑ ΧΡΗΣΤΟ, υποσχεθήκατε στους διαιτητές ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ και ΤΣΟΛΑΚΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΕΚ για την Basket League στις 16-11-2024 υπέρ του Προμηθέα. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, και ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, καθώς ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 84-76. Οι ανωτέρω διαιτητές έλαβαν άγνωστο χρηματικό ποσό.»

Δεδομένων των ανωτέρω, λοιπόν, ζητάμε την καθαίρεση από το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ του κ Μήλα, που πολύ ευστόχως, μετ’ επιτάσεως και χωρίς, κυριολεκτικώς, να γνωρίζει κάτι ο Πρόεδρός μας κ Δ. Στασινόπουλος ζήτησε κατά τη σημερινή συνεδρίαση αυτού (:του ΔΣ).

Καθίσταται πασιφανές ότι, πλέον, δεν είναι δυνατόν η ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών να συνεχίσει να λαμβάνει μέρος στο Πρωτάθλημα αλλά και συμμέτοχοι στις πράξεις του κατηγορούμενου κ. Λιόλιου, όπως ο κ. Σουφλιάς να βρίσκεται στους αγωνιστικούς χώρους που λαμβάνουν χώρα οι αναμετρήσεις μεταξύ των ομάδων της GBL.

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι θα προβούμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την κατάθεση μήνυσης σε βάρος των κκ. Σουφλιά και Μήλα».