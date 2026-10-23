Λιόλιος Gate: Τι ανέφερε ο Πέτρος Παπαπέτρου στην απολογία του για τα χρήματα

Ο διαιτητής που έχει συλληφθεί και απολογήθηκε στον ανακριτή, υποστήριξε πως έχει εισόδημα που φτάνει το 1 εκατ. ευρώ ως ρέφερι και δασάρχης. 

Λιόλιος Gate: Τι ανέφερε ο Πέτρος Παπαπέτρου στην απολογία του για τα χρήματα
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Ο Πέτρος Παπαπέτρου ήταν ο πρώτος που απολογήθηκε στον ανακριτή, από τους συλληφθέντες για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ. Στο σπίτι του στην Κατερίνη είχε βρεθεί το ποσό των 820.000 ευρώ σε μετρητά, στην έρευνα που έγινε απ’ το ελληνικό FBI.

Στην απολογία του, ο Παπαπέτρου ισχυρίστηκε πως το εισόδημά του έφτανε το 1.000.000 ευρώ. Ως διαιτητής και δασάρχης. Θέλοντας με τον τρόπο αυτό να δικαιολογήσει την ύπαρξη του ποσού αυτού στην οικία του.

Η απολογία του ήταν πολύωρη και πλέον αναμένεται η απόφαση για το αν θα προφυλακιστεί, ή αν θα αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

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