NBA Europe: Συνάντηση με Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Παρί Σεν Ζερμέν και Μίλαν!

«Τρέχουν» οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με το NBA Europe να προχωρά σε συναντήσεις με σημαντικά ευρωπαϊκά κλαμπ. Όπως δημοσίευσε το Sky News, την Τρίτη (27/10) στο Λονδίνο, θα υπάρξει συνάντηση κρίσιμη για το εγχείρημα.

Στη συνάντηση θα βρίσκονται όπως αναφέρει το δημοσίευμα, στελέχη από Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου, Παρί Σεν Ζερμέν και Μίλαν.

Προφανώς και αν επιβεβαιωθεί το ραντεβού, είναι κάτι σημαντικό. Κυρίως λόγω της παρουσίας τριών συλλόγων που είναι στη Euroleague (Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν).