Ζαλγκίρις Κάουνας – Βιλερμπάν 105-85: Περίπατος για τους Λιθουανούς…

Η ομάδα του Κάουνας δεν αντιμετώπισε καμία δυσκολία στο ματς και το νίκησε με χαρακτηριστική άνεση – Κορυφαίοι Έντουαρντς και Βαλαντσιούνας. 

Ζαλγκίρις Κάουνας – Βιλερμπάν 105-85: Περίπατος για τους Λιθουανούς…
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Εύκολο βράδυ είχε η Ζαλγκίρις Κάουνας κόντρα στη Βιλερμπάν. Οι Λιθουανοί για την 7η αγωνιστική της EuroLeague, επικράτησαν 105-85 των Γάλλων, κάνοντας επίδειξη δύναμης στους αντιπάλους τους, σε ένα επιθετικό ρεσιτάλ.

Με τη νίκη αυτή η Ζαλγκίρις έχει πλέον ρεκόρ 3-4, ενώ η Βιλερμπάν υποχώρησε στο 2-5.

Από την αρχή του ματς οι «πράσινοι» ήταν ξεκάθαρα ανώτεροι και διαρκώς ανέβαζαν τη διαφορά. Έχοντας τον πλήρη έλεγχο του ματς και ουσιαστικά δεν κοίταξαν ποτέ πίσω τους, μετατρέποντας το ματς σε παράσταση για ένα ρόλο.

Ο Βαλαντσιούνας είχε 15 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ 16 πέτυχε ο Έντουαρντς. Ο Τουμπέλις με 14 και ο Λι με 12 ακολούθησαν. Για τους ηττημένους, 13 είχε ο Μπεσόν και 12 ο Κράουντερ.

Τα δεκάλεπτα: 29-20, 50-34, 81-59, 105-85

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