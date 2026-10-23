Παρί – Βαλένθια 93-104: Επέστρεψε στις νίκες με επιθετικό ρεσιτάλ

Σε αγώνα διαφήμιση για το μπάσκετ και χωρίς να κυριαρχούν οι άμυνες, η Βαλένθια επέστρεψε στις νίκες στη EuroLeague. Οι Ισπανοί επικράτησαν στην έδρα της Παρί με 104-93. Αφήνοντας πίσω τους την κακή «διαβολοβδομάδα» στην έδρα τους, με τις δύο ήττες.

Η Βαλένθια ανέβηκε στο 5-2 μετά την επικράτησή της, ενώ η Παρί υποχώρησε στο 1-6.

Οι «πορτοκαλί» σε επιθετικό ρεσιτάλ, είχαν προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς. Στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα και ουσιαστικά ήλεγξε την έκβασή του, σε ρυθμό που έτσι κι αλλιώς τους συνέφερε.

Ο Τι Τζέι Σορτς με 25 πόντους και 8 ασίστ «σκότωσε» την παλιά του ομάδα. Ακολούθησε ο Μπρουκς με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από τους ηττημένους που δεν είχαν τον Ιφί, ο Ρόντεν είχε 20, ενώ Ντοκοσί και Μόργκαν ακολούθησαν με 12.

Τα δεκάλεπτα: 29-20, 50-34, 81-59, 105-85

Τα στατιστικά της αναμέτρησης.