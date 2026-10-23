Βαθμολογία EuroLeague: Στην κορυφή ο Παναθηναϊκός AKTOR, υποχώρησε ο Ολυμπιακός
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά το πέρας της 7ης αγωνιστικής και την ήττα του Ολυμπιακού από τη Φενέρμπαχτσε, με τους Πειραιώτες να υποχωρούν στο 5-2.
Την πρώτη εντός έδρας ήττα του στη φετινή EuroLeague γνώρισε ο Ολυμπιακός, με τη Φενέρ να επιστρέφει από το -16 στη SUNEL Arena και να επικρατεί με 64-61 για την 7η αγωνιστική.
Έτσι, οι Πειραιώτες «υποχώρησαν» στο 5-2 στη βαθμολογία, ενώ από την άλλη η Φενέρ βελτίωσε το ρεκόρ της στο 6-1, πιάνοντας τον Παναθηναϊκό AKTOR στην κορυφή του ταμπλό.
Στα άλλα παιχνίδια της ημέρας, η Ζαλγκίρις δεν δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση της Βιλερμπάν, πανηγυρίζοντας την τρίτη της νίκη, ενώ η Βαλένθια πήρε «παλικαρίσιο» διπλό στο Παρίσι, λυγίζοντας με 104-93 της Παρί.
Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:
Τετάρτη 21/10:
Χάποελ Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια 91-80
Πέμπτη 22/10:
Παναθηναϊκός - Μπασκόνια 85-79
Αναντολού Εφές - Μπεσίκτας 89-80
Μπάγερν Μονάχου - Ντουμπάι 91-107
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης 99-113
Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα 81-89
Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας 85-82
Παρασκευή 23/10:
Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 61-64