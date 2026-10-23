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Βαθμολογία EuroLeague: Στην κορυφή ο Παναθηναϊκός AKTOR, υποχώρησε ο Ολυμπιακός

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά το πέρας της 7ης αγωνιστικής και την ήττα του Ολυμπιακού από τη Φενέρμπαχτσε, με τους Πειραιώτες να υποχωρούν στο 5-2.

Βαθμολογία EuroLeague: Στην κορυφή ο Παναθηναϊκός AKTOR, υποχώρησε ο Ολυμπιακός
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Την πρώτη εντός έδρας ήττα του στη φετινή EuroLeague γνώρισε ο Ολυμπιακός, με τη Φενέρ να επιστρέφει από το -16 στη SUNEL Arena και να επικρατεί με 64-61 για την 7η αγωνιστική.

Έτσι, οι Πειραιώτες «υποχώρησαν» στο 5-2 στη βαθμολογία, ενώ από την άλλη η Φενέρ βελτίωσε το ρεκόρ της στο 6-1, πιάνοντας τον Παναθηναϊκό AKTOR στην κορυφή του ταμπλό.

Στα άλλα παιχνίδια της ημέρας, η Ζαλγκίρις δεν δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση της Βιλερμπάν, πανηγυρίζοντας την τρίτη της νίκη, ενώ η Βαλένθια πήρε «παλικαρίσιο» διπλό στο Παρίσι, λυγίζοντας με 104-93 της Παρί.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 21/10:

Χάποελ Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια 91-80

Πέμπτη 22/10:

Παναθηναϊκός - Μπασκόνια 85-79

Αναντολού Εφές - Μπεσίκτας 89-80

Μπάγερν Μονάχου - Ντουμπάι 91-107

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης 99-113

Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα 81-89

Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας 85-82

Παρασκευή 23/10:

Ζαλγκίρις - Βιλερμπάν 105-85

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 61-64

Παρί - Βαλένθια 93-104

Η βαθμολογία

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