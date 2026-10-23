Παρτίζαν - Ερυρθός Αστέρας 85-82: «Ασπρόμαυρο» βάφτηκε το ντέρμπι της Σερβίας

Η Παρτίζαν μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση και με πρωταγωνιστή τον Κάρλικ Τζόουνς πήρε από νωρίς τον έλεγχο. Οι γηπεδούχοι έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά με 31-21, ενώ συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο δεκάλεπτο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα 52-38.

Στην τρίτη περίοδο, η Παρτίζαν διατήρησε τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα και έφτασε στο +15 (65-50), δείχνοντας να έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Ωστόσο, ο Ερυθρός Αστέρας δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και ξεκίνησε την αντεπίθεσή του στην τελευταία περίοδο.

Με τους Νουόρα, Κράμερ και Μπάτλερ να δίνουν σημαντικές λύσεις, οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν δυναμικά στη διεκδίκηση του αγώνα. Η διαφορά μειώθηκε σταδιακά, με τον Ερυθρό Αστέρα να ισοφαρίζει σε 75-75, καθώς οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να βρουν το καλάθι που θα τους έδινε τη νίκη στην κανονική διάρκεια.

Έτσι, το ντέρμπι του Βελιγραδίου οδηγήθηκε στην παράταση, με την αγωνία να κορυφώνεται και τις δύο ομάδες να διεκδικούν μέχρι τέλους την επικράτηση. Εκεί ο Καρλίκ Τζόουνς πέτυχε επτά πόντους και η Παρτίζαν πήρε τη νίκη με 85-82.

Τα δεκάλεπτα: 31-21, 52-30, 65-60, 75-75 (κ.δ), 85-82 (α'παρ).