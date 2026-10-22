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Αρμάνι - Μπαρτσελόνα 81-89: Επιστροφή στις νίκες για τους Καταλανούς

Ο Κέβιν Πάντερ οδήγησε την Μπαρτσελόνα στη νίκη με 89-81 απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Αρμάνι - Μπαρτσελόνα 81-89: Επιστροφή στις νίκες για τους Καταλανούς
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Η Μπαρτσελόνα άφησε πίσω της την ήττα από τον Ολυμπιακό και επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο με 89-81, εκτός έδρας, για την EuroLeague. Οι Καταλανοί είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και διατήρησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος, ανεβαίνοντας στο 4-3. Αντίθετα, η ιταλική ομάδα υποχώρησε στο 1-6.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και πήραν από νωρίς το προβάδισμα, με τους Μάρτιν και Πάντερ να δίνουν λύσεις στην επίθεση. Η Αρμάνι προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ, μειώνοντας σταδιακά τη διαφορά, ενώ το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με την Μπαρτσελόνα μπροστά με 23-21.

Στη δεύτερη περίοδο, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν, όμως η Μπαρτσελόνα ανέβασε την ένταση στην άμυνά της και βρήκε σημαντικούς πόντους από τους παίκτες της. Παρά την προσπάθεια της Αρμάνι να επιστρέψει, οι Καταλανοί πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 44-40.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Μπαρτσελόνα αύξησε τη διαφορά, φτάνοντας μέχρι και στο +14, με τον Νίμπο να έχει σημαντική παρουσία. Η Αρμάνι, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και μείωσε σε 64-71 στο τέλος της περιόδου, διατηρώντας τις ελπίδες της για ανατροπή. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι διαχειρίστηκαν σωστά το προβάδισμά τους. Ο Πάντερ και ο Γκίμπσον έδωσαν πολύτιμες λύσεις στην επίθεση, με την Μπαρτσελόνα να διατηρεί τη διαφορά σε ασφαλή επίπεδα και να φτάνει τελικά στη νίκη με 89-81.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 40-44, 64-71, 81-89.

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