Εφές - Μπεσίκτας 89-80: Πέιν και Μάλκολμ υπέγραψαν τη νίκη

Η Αναντολού Εφές παραμένει σε ανοδική πορεία στην EuroLeague, καθώς επικράτησε της Μπεσίκτας με 89-80. Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Πάμπλο Λάσο ήταν ο Κάμερον Πέιν, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους και αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος στην επίθεση της ομάδας του. Ο Αμερικανός γκαρντ δείχνει να προσαρμόζεται ολοένα και περισσότερο στις απαιτήσεις της Εφές, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στο σκοράρισμα.

Εξαιρετική ήταν και η παρουσία του Κόλιν Μάλκολμ, που πρόσθεσε 15 πόντους, πέντε ριμπάουντ και δύο ασίστ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επικράτηση της ομάδας του.

Στα τελευταία δύο λεπτά, η Εφές χαλάρωσε, έχοντας αποκτήσει διαφορά που πλησίαζε τους 20 πόντους. Η Μπεσίκτας εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, μείωσε τη διαφορά και προσπάθησε να δημιουργήσει πίεση στους γηπεδούχους, χωρίς όμως να καταφέρει να αλλάξει την έκβαση του αγώνα. Με το τελικό 89-80, η Αναντολού Εφές συνέχισε την ανοδική της πορεία, δείχνοντας πως διαθέτει τις λύσεις και την ποιότητα για να παραμείνει ανταγωνιστική στη EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 29-17, 57-36, 68-60, 89-80.