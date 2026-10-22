· Εφές Αναντόλου · Μπεσίκτας

Εφές - Μπεσίκτας 89-80: Πέιν και Μάλκολμ υπέγραψαν τη νίκη

Η Αναντολού Εφές συνεχίζει να ανεβάζει στροφές στην EuroLeague και να επιβεβαιώνει πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, επικρατώντας της Μπεσίκτας με 89-80.

Εφές - Μπεσίκτας 89-80: Πέιν και Μάλκολμ υπέγραψαν τη νίκη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Αναντολού Εφές παραμένει σε ανοδική πορεία στην EuroLeague, καθώς επικράτησε της Μπεσίκτας με 89-80. Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Πάμπλο Λάσο ήταν ο Κάμερον Πέιν, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους και αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος στην επίθεση της ομάδας του. Ο Αμερικανός γκαρντ δείχνει να προσαρμόζεται ολοένα και περισσότερο στις απαιτήσεις της Εφές, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στο σκοράρισμα.

Εξαιρετική ήταν και η παρουσία του Κόλιν Μάλκολμ, που πρόσθεσε 15 πόντους, πέντε ριμπάουντ και δύο ασίστ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επικράτηση της ομάδας του.

Στα τελευταία δύο λεπτά, η Εφές χαλάρωσε, έχοντας αποκτήσει διαφορά που πλησίαζε τους 20 πόντους. Η Μπεσίκτας εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, μείωσε τη διαφορά και προσπάθησε να δημιουργήσει πίεση στους γηπεδούχους, χωρίς όμως να καταφέρει να αλλάξει την έκβαση του αγώνα. Με το τελικό 89-80, η Αναντολού Εφές συνέχισε την ανοδική της πορεία, δείχνοντας πως διαθέτει τις λύσεις και την ποιότητα για να παραμείνει ανταγωνιστική στη EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 29-17, 57-36, 68-60, 89-80.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:37 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Δείξαμε πως έχουμε χαρακτήρα»

23:37 EUROLEAGUE

Αρμάνι - Μπαρτσελόνα 81-89: Επιστροφή στις νίκες για τους Καταλανούς

23:30 EUROLEAGUE

Λεσόρ: «Δεν ήταν το καλύτερο παιχνίδι μας, σημασία έχει η νίκη»

23:15 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια 85-79: Σιλβέν κερνούσε, Ματίας… έπινε

23:15 EUROLEAGUE

Μακάμπι - Ρεάλ Μαδρίτης 99-113: Σπουδαίο διπλό της «Βασίλισσας» με πρωταγωνιστή τον Καμπάτσο

23:00 STORIES

Match Mode Live: Με Τσαντάκη, Μπασινά, Γιάννη Αμανατίδη και Telekom Center

22:55 EUROLEAGUE

Μπάγερν Μονάχου – Ντουμπάι 91-107: «Παρέλαση» στη Βαυαρία

22:46 EUROPA LEAGUE

Λίλο: «Κρατάμε το πάθος που είχαμε, κάναμε τη Λεβερκούζεν να δυσκολευτεί»

22:36 EUROLEAGUE

Εφές - Μπεσίκτας 89-80: Πέιν και Μάλκολμ υπέγραψαν τη νίκη

22:17 EUROPA LEAGUE

ΟΦΗ - Λεβερκούζεν: Τα highlights από την ήττα των Κρητικών

22:17 EUROLEAGUE

Euroleague: Επεισόδια πριν το ντέρμπι της Σερβίας

22:16 EUROLEAGUE

Συμφώνησε με τον Ρόμπερτ Φρανκς η Παρτίζαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας