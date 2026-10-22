Μπάγερν Μονάχου – Ντουμπάι 91-107: «Παρέλαση» στη Βαυαρία

Το παιχνίδι της Μπάγερν Μονάχου με την Ντουμπάι BC, τελείωσε νωρίς. Η ομάδα των Εμιράτων επικράτησε με άνεση, γιατί επιθετικά ήταν… φωτιά (107-91)! Οι Βαυαροί δεν βρήκαν αντίδοτο σε κανένα σημείο του ματς, πέρα από το τρίτο δεκάλεπτο. Όταν τα πάντα είχαν κριθεί.

Από την πρώτη περίοδο η διαφορά ήταν στους 15. Το ημίχρονο «έκλεισε» με το εκπληκτικό 63-36 για την ομάδα του Πασκουάλ, που έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ. Με σκορ 31-19 στο τρίτο δεκάλεπτο η Μπάγερν μάζεψε τη διαφορά, χωρίς να απειλήσει για το ματς σε κανένα σημείο του αγώνα.

Ο Καμπενγκέλε με 24 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, για να ακολουθήσουν οι Οκόμπο με 17, Μποσομγκέιμ με 16 και Ράιτ με 15. Από τους γηπεδούχους, ο Ουάσιγκτον με 17 ήταν ο πρώτος σκόρερ.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης: