Χάποελ - Μπολόνια 90-81: Δύσκολη νίκη για τους Ισραηλινούς με σπουδαία εμφάνιση ΛεΝτέι

Η Χάποελ Τελ Αβίβ πανηγύρισε μια σημαντική νίκη στην 7η αγωνιστική της EuroLeague, επικρατώντας με 90-81 της Βίρτους Μπολόνια, έπειτα από μια εντυπωσιακή ανατροπή.

Η ιταλική ομάδα είχε καταφέρει να προηγηθεί ακόμη και με 12 πόντους, ωστόσο οι Ισραηλινοί ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους στο τρίτο δεκάλεπτο και άλλαξαν τα δεδομένα της αναμέτρησης, φτάνοντας τελικά στην επικράτηση.

Κορυφαίος για το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη ήταν ο Ζακ ΛεΝτέι, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Βασίλιε Μίτσιτς και Τάι Οντιάσε, που πρόσθεσαν 16 και 13 πόντους αντίστοιχα.

Από την πλευρά της Βίρτους Μπολόνια, οι Ντέρικ Άλστον και Αλιού Ντιαρά σημείωσαν από 12 πόντους, χωρίς όμως να καταφέρουν να αποτρέψουν την ήττα της ομάδας τους.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Χάποελ Τελ Αβίβ βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-2, ενώ η Βίρτους Μπολόνια υποχώρησε στο 4-3.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 36-48, 64-62, 90-81.