Μακάμπι - Ρεάλ Μαδρίτης 99-113: Σπουδαίο διπλό της «Βασίλισσας» με πρωταγωνιστή τον Καμπάτσο

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισε νικηφόρα την πορεία της στη EuroLeague, επικρατώντας της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 113-99, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Η ισραηλινή ομάδα παρέμεινε ανταγωνιστική για μεγάλο διάστημα, όμως οι Μαδριλένοι ανέβασαν την απόδοσή τους στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασαν στην επικράτηση.

Πρωταγωνιστής για τη «Βασίλισσα» ήταν ο Φακούντο Καμπάτσο, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του. Πολύτιμη ήταν και η παρουσία του Αντρές Φελίζ, που πρόσθεσε 18 πόντους και 4 ασίστ.

Από την πλευρά της Μακάμπι, ο Τζίμι Κλαρκ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 19 πόντους, ενώ ο Μπόνζι Κόλσον προσπάθησε να δώσει λύσεις, χωρίς όμως να καταφέρει να αλλάξει την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Το καθοριστικό σημείο του αγώνα ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο, όταν η Ρεάλ βρήκε περισσότερες λύσεις στην επίθεση και περιόρισε την αντίδραση των γηπεδούχων. Στην τέταρτη περίοδο, οι φιλοξενούμενοι διεύρυναν τη διαφορά και διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους μέχρι το τελικό 113-99.

Τα δεκάλεπτα: 30-23, 52-51, 73-81, 99-113.