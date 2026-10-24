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Αστέρας AKTOR – Λεβαδειακός: Επιτακτική ανάγκη το τρίποντο - Η ώρα και το κανάλι

Με στόχο την νίκη συγκρούονται στην Τρίπολη Αρκάδες και Βοιωτοί.

Αστέρας AKTOR – Λεβαδειακός: Επιτακτική ανάγκη το τρίποντο - Η ώρα και το κανάλι
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Αστέρας AKTOR και Λεβαδειακός (24/10, 19:30, Novasports Prime) κοντράρονται στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», για την 8η αγωνιστική της Super League, με τις δύο ομάδες να αναζητούν ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους δώσει ώθηση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Οι Αρκάδες θέλουν να αφήσουν πίσω τους τη βαριά ήττα με 5-1 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και να παρουσιάσουν καλύτερη εικόνα μπροστά στο κοινό τους. Η επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ομάδα της Τρίπολης, η οποία θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Ριέρα.

Από την πλευρά του, ο Λεβαδειακός προέρχεται από το 0-0 με τον Βόλο και ταξιδεύει στην Αρκαδία με στόχο να διεκδικήσει το τρίποντο. Ο Ελνένι είναι τιμωρημένος μετά την αποβολή του στο ντεμπούτο του, ενώ εκτός αποστολής βρίσκονται και οι Κομπνάν, Μπάτζι και Συμελίδης.

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