ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Η Ένωση ψάχνει αντίδραση μετά τη «συντριβή» - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στην «Allwyn Arena», στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League, με στόχο να αφήσει πίσω της τη βαριά ήττα με 5-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ».

Η Ένωση έχει παρουσιάσει σαφώς καλύτερο πρόσωπο στο πρωτάθλημα, όπου παραμένει αήττητη με τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες σε έξι παιχνίδια. Στο «φρούριο» της Νέας Φιλαδέλφειας μετρά τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς, χωρίς να έχει δεχθεί γκολ με 12-0 παθητικό.

Παράλληλα, οι «κιτρινόμαυροι» επιστρέφουν στις εγχώριες υποχρεώσεις έπειτα από δύο εβδομάδες, καθώς το παιχνίδι με τον Ατρόμητο αναβλήθηκε, ενώ η αποστολή της παρέμεινε για δέκα ημέρες στην Αγγλία για προπονήσεις. Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Λόβρο Μάγερ, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Ζίνι και Στρακόσα.

Από την άλλη, ο Παναιτωλικός αναζητά αντίδραση, καθώς η ήττα με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο ήταν η τέταρτη διαδοχική του στο πρωτάθλημα. Οι Αγρινιώτες είχαν ξεκινήσει με τρεις νίκες στις πρώτες αγωνιστικές, όμως έκτοτε δεν έχουν καταφέρει να πάρουν βαθμό, έχοντας υποχωρήσει στην ένατη θέση. Η αποστολή τους στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ιδιαίτερα απαιτητική, με την ομάδα να καλείται να διαχειριστεί και αρκετές απουσίες.

Συγκεκριμένα για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου παραμένουν εκτός οι Κουτσερένκο, Γαλιάτσος και Σατσιάς, ενώ στη λίστα των απόντων προστέθηκαν οι Μαυρίας, Γκράναθ, Θυμιάνης και Σμυρλής, λόγω ενοχλήσεων στον τετρακέφαλο για τον τελευταίο.

Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης

Η σέντρα στην «Allwyn Arena» είναι προγραμματισμένη στις 20:00 και το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του Magenta Sport1 League.