Γιώργος Μπαρτζώκας: Δεν έδωσε το χέρι στον Γιασικεβίτσιους στη λήξη του αγώνα - Βίντεο

Δεύτερη φετινή ήττα του Ολυμπιακού στη Euroleague και ισάριθμες φορές που ο Γιώργος Μπαρτζώκας γίνεται αρνητικός πρωταγωνιστής με τη συμπεριφορά του μετά τη λήξη του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε εντός έδρας από τη Φενέρμπαχτσε με 61-64, έχοντας και πολλές απουσίες να διαχειριστεί και γνώρισε τη δεύτερη ήττα του στη διοργάνωση, μετά από εκείνη που είχε υποστεί από τη Βίρτους στην Μπολόνια.

Στη λήξη του αγώνα ο Έλληνας προπονητής απέφυγε να δώσει το χέρι του στον προπονητή της Φενέρμπαχτσε, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, αντ’ αυτού πήγε στο μέρος των διαιτητών για να διαμαρτυρηθεί. Μάλιστα, δείχνει τους ρέφερι στη συνέχεια τους χειροκροτά ειρωνικά.

Σημειώνεται πως και μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Βίρτους με buzzer beater, ο Γιώργος Μπαρτζώκας απώθησε τους παίκτες της ιταλικής ομάδας μετά το νικητήριο σουτ.