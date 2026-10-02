Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός: Οι Ιταλοί πήραν παραμάζωμα τον Μπαρτζώκα στο buzzer beater του Καρ

Η Βίρτους Μπολόνια με buzzer beater του Καρ υποχρέωσε τον Ολυμπιακό στην πρώτη του ήττα στη φετινή Euroleague.

Οι παίκτες της Ιταλικής ομάδας πανηγύρισαν έξαλλα το νικητήριο σουτ του Καρ, ο οποίος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της νίκης της Βίρτους ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 22 πόντους, 10 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Το νικητήριο σουτ σημειώθηκε μπροστά από τον πάγκο των «Ερυθρόλευκων» και στη γραμμή βρισκόταν ο κόουτς Μπαρτζώκας, με τους παίκτες της Μπολόνια να παίρνουν... παραμάζωμα τον Έλληνα προπονητή κατά τη διάρκεια των έξαλλων πανηγυρισμών τους.

https://www.instagram.com/onsportsgr/p/Dd_CxTHDqVX/

Ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν περίμενε οι παίκτες της Βίρτους να πέσουν πάνω του και αντέδρασε φανερά εκνευρισμένος προσπαθώντας να τους απωθήσει.

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