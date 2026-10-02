· Βίρτους Μπολόνια

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός: Οι Ιταλοί πήραν παραμάζωμα τον Μπαρτζώκα στο buzzer beater του Καρ

Η στιγμή που φουριόζοι οι Ιταλοί πέφτουν πάνω στον Γιώργο Μπαρτζώκα μετά το buzzer beater του Καρ 

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός: Οι Ιταλοί πήραν παραμάζωμα τον Μπαρτζώκα στο buzzer beater του Καρ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Βίρτους Μπολόνια με buzzer beater του Καρ υποχρέωσε τον Ολυμπιακό στην πρώτη του ήττα στη φετινή Euroleague.

Οι παίκτες της Ιταλικής ομάδας πανηγύρισαν έξαλλα το νικητήριο σουτ του Καρ, ο οποίος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της νίκης της Βίρτους ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 22 πόντους, 10 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Το νικητήριο σουτ σημειώθηκε μπροστά από τον πάγκο των «Ερυθρόλευκων» και στη γραμμή βρισκόταν ο κόουτς Μπαρτζώκας, με τους παίκτες της Μπολόνια να παίρνουν... παραμάζωμα τον Έλληνα προπονητή κατά τη διάρκεια των έξαλλων πανηγυρισμών τους.

https://www.instagram.com/onsportsgr/p/Dd_CxTHDqVX/

Ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν περίμενε οι παίκτες της Βίρτους να πέσουν πάνω του και αντέδρασε φανερά εκνευρισμένος προσπαθώντας να τους απωθήσει.

Δείτε το βίντεο:

COMMENTS
LATEST NEWS
13:01 SUPER LEAGUE

Ζότα Σίλβα: «Απίστευτη ευκαιρία ο Ολυμπιακός - Η ατμόσφαιρα είναι εξωπραγματική»

12:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το αρχηγικό μήνυμα Παυλίδη για τον αγώνα με τη Γερμανία στην Τούμπα - «Ένα παιχνίδι που θα θυμάμαι για πάντα»

12:44 SUPER LEAGUE

Super League: Οι μεγάλοι κερδισμένοι αλλά και οι χαμένοι των ανατιμήσεων του Transfermarkt

12:32 ΣΠΟΡ

Μαρία Σάκκαρη: Με Πάουλα Μπαντόσα στο διπλό του China Open

12:31 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Για το τρία στα τρία με τον κόσμο του

12:19 SUPER LEAGUE

Super League: Αυτές είναι οι νέες χρηματιστηριακές αξίες των ποδοσφαιριστών -Ποιος είναι στην κορυφή

12:15 OPINION

Όταν μένεις μ’ αυτό το… αχ κόντρα στην Ολλανδία!

12:02 EUROLEAGUE

Οι απόντες του τελευταίου… πιάτου της τρίτης αγωνιστικής

11:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Η συγκλονιστική στιγμή που ο Σάλιακας δακρύζει στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου

11:41 MVP

Mike Dokas: “Όταν «άφησα» τον Verstappen να με προσπεράσει”

11:35 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Πένθος - Πέθανε ο Νίκος Σεβαστόπουλος, εμβληματική μορφή της Ένωσης

11:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα: Ο Γιοβάνοβιτς στους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές Εθνικών ομάδων - Αναλυτική λίστα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας