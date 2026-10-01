Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 96-94: Πρώτη ήττα για τους «ερυθρόλευκους» δια χειρός Καρ!

Ο Ολυμπιακός έκλεισε την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν στην EuroLeague με μια νίκη και μια ήττα, καθώς δεν τα κατάφερε στη Μπολόνια, με την Βίρτους να επικρατεί των Πειραιωτών με 96-94 χάρη στο απίθανο buzzer beater τρίποντο του Μάρκους Καρ στο φινάλε.

Ο Αμερικανός ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ιταλικής ομάδας, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 22 πόντους, 10 ασίστ και 3 ριμπάουντ, υποχρεώνοντας τους «ερυθρόλευκους» του Γιώργου Μπαρτζώκα στην πρώτη τους ήττα στη σεζόν.

Καθοριστικός και ο Ντιαρά με double double 18 πόντων και 14 ριμπάουντ, ενώ θετική παρουσία είχε και ο Άλστον (17 πόντοι, 3 ασίστ).

Από πλευράς Ολυμπιακού, ο Εμπάι Εντιάι πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση με τα «ερυθρόλευκα», ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 23 πόντους και 7 ριμπαόυντ. Σε καλή μέρα βρέθηκε και ο Ντόρσεϊ με 22 και 6/9 τρίποντα.

Πλέον, οι Πειραιώτες ετοιμάζονται για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, όπου θα υποδεχθούν την Εφές την επόμενη εβδομάδα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός μπήκε εντυπωσιακά στην αναμέτρηση, έχοντας σε τρομερή κατάσταση επιθετικά τους Σάσα Βεζένκοφ (10π.) και Τάιλερ Ντόρσεϊ (15π. 5/5 τρίποντα), με τους δυό τους να διατηρούν τους Πειραιώτες σταθερά μπροστά στο σκορ στα πρώτα λεπτά.

Ωστόσο, η αμυντική λειτουργία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα παρουσίασε σοβαρές αδυναμίες. Η Βίρτους εκμεταλλεύτηκε τους διαδρόμους προς το καλάθι (μετρώντας 9/10 δίποντα), βρήκε λύσεις από τους Καρ, Φρέιζερ και Ντιούφ, και προσπέρασε στα τελευταία λεπτά, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο +3 (33-30).

Η είσοδος των Παπανικολάου και Εντιάι βελτίωσε την αμυντική εικόνα του Ολυμπιακού, επιτρέποντας στους «ερυθρόλευκους» να τρέξουν ένα επιμέρους 13-2 και να ξεφύγουν με +8 για το 35-43. Ο Άλεξ Μουμπρού κάλεσε τάιμ-άουτ και οι Ιταλοί εκμεταλλεύτηκαν τα διαδοχικά λάθη και τις βιαστικές επιλογές των Πειραιωτών στην επίθεση, απαντώντας με ένα δικό τους σερί για να προσπεράσουν εκ νέου με 49-45, χάρη στον επιθετικό οίστρο του Καρ και το τρίποντο του Άλστον.

Ο Σάσα Βεζένκοφ βγήκε μπροστά στο τέλος και με δικό του καλάθι διαμόρφωσε το 49-50, δίνοντας στον Ολυμπιακό ένα ισχνό προβάδισμα πριν την ανάπαυλα σε ένα παιχνίδι με... τρελό ρυθμό.

Η αμυντική δυσλειτουργία του Ολυμπιακού συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο, με τη Βίρτους να εκμεταλλεύεται να «χτυπά» ασταμάτητα μέσα στη ρακέτα με τον Αλιού Ντιαρά. Παρά το γεγονός ότι οι Πειραιώτες προσπέρασαν προσωρινά με 58-59 χάρη στο έκτο τρίποντο του «καυτού» Ντόρσεϊ και τους πόντους του Βεζένκοφ, οι γηπεδούχοι απάντησαν άμεσα. Η Μπολόνια βρήκε διαδοχικές λύσεις από τους Καρ και Άλστον, ανεβάζοντας τη διαφορά μέχρι και το +7 (68-61).

Στα τελευταία λεπτά του δεκαλέπτου, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να μαζέψει την κατάσταση με καλάθια του Κόρι Τζόσεφ, μειώνοντας στον καλάθι (72-70), ενώ οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν με μειονέκτημα πέντε πόντων στην τέταρτη και καθοριστική περίοδο.

Με την αρχή του τέταρτου δεκαλέπτου, ο Ολυμπιακός έτρεξε ένα γρήγορο σερί 8-0 για να προσπεράσει με 75-78. Ο Εντιάι με καλάθια έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακός. Στο τελευταίο λεπτό οι δύο ομάδες βάδιζαν πόντο-πόντο, με τον Εντιάι να πετυχαίνει τεράστιο καλάθι και φάουλ για το 91-92 στα 39'' πριν τη λήξη. Η απάντηση της Μπολόνια ήρθε, καθώς ο Αλιού Ντιαρά με δικό του καλάθι στα 20'' διαμόρφωσε το 93-92, βάζοντας φωτιά στην «PalaDozza». Ο Μοντέρο στην τελευταία κατοχή του Ολυμπιακού σκόραρε για το 93-94, ενώ ο Μάρκους Καρ είπε την τελευταία λέξη, διαμορφώνοντας με buzzer beater τρίποντο το τελικό 96-94 και υποχρεώνοντας τον Ολυμπιακό στην πρώτη του ήττα στη φετινή EuroLeague

Τα δεκάλεπτα: 33-30, 49-50, 75-70, 96-94