Το buzzer beater του Καρ που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vid)
Δείτε το απίθανο τρίποντο του Μάρκους Καρ στην εκπνοή του αγώνα, που χάρισε στη Βίρτους τη νίκη με 96-94 και ταυτόχρονα την πρώτη ήττα του Ολυμπιακού στην φετινή EuroLeague.
Σε ένα φινάλε που έκοψε την ανάσα, η Βίρτους Μπολόνια πήρε μια δραματική νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό, υποχρεώνοντας τους «ερυθρόλευκους» στην πρώτη τους φετινή ήττα στη EuroLeague.
Ο Μάρκους Καρ ανέλαβε την τελευταία επίθεση των Ιταλών και παρά την πιεστική άμυνα των Πειραιωτών, ο Αμερικανός γκαρντ δοκίμασε ένα εξαιρετικά δύσκολο τρίποντο εκτός ισορροπίας, βρίσκοντας στόχο για το τελικό 96-94 της Βίρτους.
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