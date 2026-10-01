Το buzzer beater του Καρ που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vid)

Σε ένα φινάλε που έκοψε την ανάσα, η Βίρτους Μπολόνια πήρε μια δραματική νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό, υποχρεώνοντας τους «ερυθρόλευκους» στην πρώτη τους φετινή ήττα στη EuroLeague.

Ο Μάρκους Καρ ανέλαβε την τελευταία επίθεση των Ιταλών και παρά την πιεστική άμυνα των Πειραιωτών, ο Αμερικανός γκαρντ δοκίμασε ένα εξαιρετικά δύσκολο τρίποντο εκτός ισορροπίας, βρίσκοντας στόχο για το τελικό 96-94 της Βίρτους.

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