Εντιάι: «Δεν είναι η φιλοσοφία μας να δεχόμαστε 96 πόντους — Πρέπει να βελτιώσουμε την άμυνά μας»
Οι δηλώσεις του Εμπάι Εντιάι λίγο μετά την ήττα του Ολυμπιακού στη Μπολόνια με 96-94 από την Βίρτους.
Στην ανάγκη για άμεση αμυντική βελτίωση του Ολυμπιακού στάθηκε ο Εμπάι Εντιάι μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Βίρτους Μπολόνια (96-94), υπογραμμίζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη που νιώθει από το προπονητικό επιτελείο και τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ, παρά τη δική του εξαιρετική εμφάνιση, επεσήμανε πως οι 96 πόντοι παθητικό απέχουν αρκετά από την φιλοσοφία του Ολυμπιακού.
Αναλυτικά τα όσα είπε στη NOVA:
«Ήταν δύσκολο ματς, η Βίρτους έπαιξε καλά. Δεν είναι η φιλοσοφία μας να δεχόμαστε 96 πόντους, πρέπει να βελτιώσουμε την άμυνά μας.
Παίξαμε καλά στην επίθεση. Πήραμε ριμπάουντ. Το θέμα είναι η άμυνα. Αυτή πρέπει να βελτιώσουμε για να κερδίσουμε
Έχουμε χρόνο μπροστά μας να διορθώσουμε πράγματα. Ο κόουτς με εμπιστεύεται, όλοι με εμπιστεύονται. Έχουμε χρόνο για να βελτιώσουμε πράγματα.
Η υποδοχή όλων είναι καταπληκτική στον Ολυμπιακό. Ελπίζω σύντομα να έχω και ένα εντός έδρας παιχνίδι».