· Βίρτους Μπολόνια · Ολυμπιακός

Εντιάι: «Δεν είναι η φιλοσοφία μας να δεχόμαστε 96 πόντους — Πρέπει να βελτιώσουμε την άμυνά μας»

Οι δηλώσεις του Εμπάι Εντιάι λίγο μετά την ήττα του Ολυμπιακού στη Μπολόνια με 96-94 από την Βίρτους.

Εντιάι: «Δεν είναι η φιλοσοφία μας να δεχόμαστε 96 πόντους — Πρέπει να βελτιώσουμε την άμυνά μας»
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Στην ανάγκη για άμεση αμυντική βελτίωση του Ολυμπιακού στάθηκε ο Εμπάι Εντιάι μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Βίρτους Μπολόνια (96-94), υπογραμμίζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη που νιώθει από το προπονητικό επιτελείο και τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ, παρά τη δική του εξαιρετική εμφάνιση, επεσήμανε πως οι 96 πόντοι παθητικό απέχουν αρκετά από την φιλοσοφία του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη NOVA:

«Ήταν δύσκολο ματς, η Βίρτους έπαιξε καλά. Δεν είναι η φιλοσοφία μας να δεχόμαστε 96 πόντους, πρέπει να βελτιώσουμε την άμυνά μας.

Παίξαμε καλά στην επίθεση. Πήραμε ριμπάουντ. Το θέμα είναι η άμυνα. Αυτή πρέπει να βελτιώσουμε για να κερδίσουμε

Έχουμε χρόνο μπροστά μας να διορθώσουμε πράγματα. Ο κόουτς με εμπιστεύεται, όλοι με εμπιστεύονται. Έχουμε χρόνο για να βελτιώσουμε πράγματα.

Η υποδοχή όλων είναι καταπληκτική στον Ολυμπιακό. Ελπίζω σύντομα να έχω και ένα εντός έδρας παιχνίδι».

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