Euroleague Βαθμολογία: Απότομη προσγείωση για Ολυμπιακό, δεν σηκώνει κεφάλι η Ρεάλ

Η 3η αγωνιστική της EuroLeague άρχισε με τέσσερα ματς στην πρώτη της μέρα. Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στην Μπολόνια και ηττήθηκε από τη Βίρτους, η οποία έκανε την πρώτη της νίκη.

Το ίδιο συνέβη με τον Ερυθρό Αστέρα που «λύγισε» την Αναντόλου Έφες, αλλά και την Παρί που επικράτησε της Ζαλγκίρις Κάουνας. Συνέχεια στον… κατήφορο για την Ρεάλ Μαδρίτης, έχασε από την Χάποελ και γνώρισε 3η ήττα σε ισάριθμα ματς.

EUROLEAGUE – 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 102-98

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ολυμπιακός 96-94

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 77-72

Παρί (Γαλλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 82-78

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:15

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ