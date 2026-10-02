Euroleague Βαθμολογία: Απότομη προσγείωση για Ολυμπιακό, δεν σηκώνει κεφάλι η Ρεάλ
Στο 2-1 υποχώρησαν οι «ερυθρόλευκοι» που γνώρισαν την ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια – Πρώτη νίκη των Ιταλών, όπως και για Ερυθρό Αστέρα, Παρί – Τρίτη ήττα για τη Ρεάλ.
Η 3η αγωνιστική της EuroLeague άρχισε με τέσσερα ματς στην πρώτη της μέρα. Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στην Μπολόνια και ηττήθηκε από τη Βίρτους, η οποία έκανε την πρώτη της νίκη.
Το ίδιο συνέβη με τον Ερυθρό Αστέρα που «λύγισε» την Αναντόλου Έφες, αλλά και την Παρί που επικράτησε της Ζαλγκίρις Κάουνας. Συνέχεια στον… κατήφορο για την Ρεάλ Μαδρίτης, έχασε από την Χάποελ και γνώρισε 3η ήττα σε ισάριθμα ματς.
EUROLEAGUE – 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου
- Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 102-98
- Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ολυμπιακός 96-94
- Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 77-72
- Παρί (Γαλλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 82-78
Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου
- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:15
- Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
- Βιλερμπάν (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία)
- Μπασκόνια (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
- Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρτιζάν (Σερβία)
- Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 2-0
- Φενέρμπαχτσε 2-0
- Παρτιζάν 2-0
- Βαλένθια 2-0
- Ντουμπάι 2-0
- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-1
- Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1
- Βιλερμπάν 1-1
- Μπαρτσελόνα 1-1
- Μπάγερν Μονάχου 1-1
- Αρμάνι Μιλάνο 1-1
- Μπεσίκτας 1-1
- Ζάλγκιρις Κάουνας 1-2
- Ερυθρός Αστέρας 1-2
- Αναντολού Εφές 1-2
- Βίρτους Μπολόνια 1-2
- Παρί 1-2
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-2
- Μπασκόνια 0-2
- Ρεάλ Μαδρίτης 0-3