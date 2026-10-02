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Παναθηναϊκός AKTOR: «Μείνε δυνατός» - Το μήνυμα στον Μάικ Τζέιμς

Οι «πράσινοι» εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στον Μάικ Τζέιμς ο οποίος αγωνίστηκε με δύο θητείες στο «τριφύλλι». 

Παναθηναϊκός AKTOR: «Μείνε δυνατός» - Το μήνυμα στον Μάικ Τζέιμς
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Ο σοβαρός τραυματισμός του Μάικ Τζέιμς, έχει στεναχωρήσει τους πάντες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο εκ των κορυφαίων ξένων που αγωνίστηκαν ποτέ στην EuroLeague, σε δύο θητείες φόρεσε και τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR.

Έτσι, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της Έφες για τη σοβαρότητα του τραυματισμού, οι «πράσινοι» έστειλαν το δικό τους μήνυμα στον παίκτη:

«Οι σκέψεις μας και η αγάπη μας είναι μαζί σου Μάικ Τζέιμς.

Μείνε δυνατός και γίνε καλά σύντομα».

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